USJにMISAMO初降臨！一夜限りの“プロムナイト”で新曲「Confetti」世界初披露
【女子旅プレス＝2026/01/19】ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、春の学生応援施策「ユニ春」を、2026年1月30日（金）〜4月5日（日）まで開催。TWICE（トゥワイス）の日本人ユニット・MISAMO（ミサモ）とのスペシャルイベント「ユニ春×MISAMO スペシャル・プロムナイト」を2月6日（金）の一夜限りで開催する。
「ユニ春×MISAMO スペシャル・プロムナイト」は、欧米の卒業シーズンに行われるダンスパーティ“プロムナード”をテーマに、学生ゲストに“一生忘れられない”春の思い出を届ける、一夜限りのスペシャルイベント。
当日は、MISAMOのMINA、SANA、MOMOがパークに初登場し、グラマシーパーク特設会場でトークショー＆ミニライブを実施。新作アルバム「PLAY」に収録される新曲「Confetti」が世界初披露される予定で、3人によるここでしか体験できない特別なプログラムで贈る。
MISAMOは開催にあたり、「学生の皆さまにとっては、春は色々な節目となる大切な季節。そんな大事な瞬間を少しでも私たちのパフォーマンスで彩ることができたら、こんなに嬉しいことはありません」と心境を述べ、「“一生忘れられない”春の思い出を私たちMISAMOと一緒に作りましょう」とメッセージを寄せている。
同イベントに参加するためには、通常のスタジオ・パスではなく、「ユニ春×MISAMO スペシャル・プロムナイト」会場への入場券付きチケットの購入が必須となる。価格は大人・子ども共通で9,900円（税込）。イベント鑑賞自体は追加料金なしという扱いだが、会場への入場権が付いたこの特定チケットを持っている必要がある。（女子旅プレス／modelpress編集部）
◆ユニバで一夜限定“MISAMOナイト”
◆チケットは「1デイ・パス」込みの専用券が必要
■ユニ春×MISAMO スペシャル・プロムナイト
