松屋「牛めしハッピーアワー」開催 / 15〜18時は牛めし類全品70円引き【千葉県限定･期間限定】

牛丼チェーンの松屋は1月20日から3月2日までの期間、千葉県内の松屋72店舗限定で「牛めしハッピーアワー」を実施する。実施時間は毎日15時から18時までの時間帯限定となる。

キャンペーン期間中は、対象店舗にて「牛めし類全品」が70円引きとなる。定番の「牛めし」をはじめ、「ネギたっぷり旨辛ネギたま牛めし」「鬼おろしポン酢牛めし」「キムチ牛めし」「チーズ牛めし」「ねぎマヨ辣牛めし」「マヨキムチ牛めし」など、各種トッピング牛めしも割引対象で、全種類･全サイズが対象となる。店内飲食、テイクアウトのいずれも利用可能だ。

〈千葉県店舗限定 牛めしハッピーアワー 概要〉

期間:

2026年1月20日(火) 〜 3月2日(月)、15時から18時までの時間限定

内容:

牛めし類全品 70円引き(店内･テイクアウト共に可能)

対象商品:

「牛めし」「ネギたっぷり旨辛ネギたま牛めし」「鬼おろしポン酢牛めし」

「キムチ牛めし」「チーズ牛めし」「ねぎマヨ辣牛めし」「マヨキムチ牛めし」

対象店舗:

千葉県内 松屋72店舗(高速PA、成田空港店を除く)

※一部店舗では実施していない場合がある

※他の割引･クーポンとの併用は不可

※デリバリー関連は、通常価格での販売となる