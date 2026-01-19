松屋「牛めしハッピーアワー」開催 / 15〜18時は牛めし類全品70円引き【千葉県限定･期間限定】
牛丼チェーンの松屋は1月20日から3月2日までの期間、千葉県内の松屋72店舗限定で「牛めしハッピーアワー」を実施する。実施時間は毎日15時から18時までの時間帯限定となる。
キャンペーン期間中は、対象店舗にて「牛めし類全品」が70円引きとなる。定番の「牛めし」をはじめ、「ネギたっぷり旨辛ネギたま牛めし」「鬼おろしポン酢牛めし」「キムチ牛めし」「チーズ牛めし」「ねぎマヨ辣牛めし」「マヨキムチ牛めし」など、各種トッピング牛めしも割引対象で、全種類･全サイズが対象となる。店内飲食、テイクアウトのいずれも利用可能だ。
期間:
2026年1月20日(火) 〜 3月2日(月)、15時から18時までの時間限定
内容:
牛めし類全品 70円引き(店内･テイクアウト共に可能)
対象商品:
「牛めし」「ネギたっぷり旨辛ネギたま牛めし」「鬼おろしポン酢牛めし」
「キムチ牛めし」「チーズ牛めし」「ねぎマヨ辣牛めし」「マヨキムチ牛めし」
対象店舗:
千葉県内 松屋72店舗(高速PA、成田空港店を除く)
※一部店舗では実施していない場合がある
※他の割引･クーポンとの併用は不可
※デリバリー関連は、通常価格での販売となる