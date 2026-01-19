大学入学共通テストが17、18日に実施されました。

大手予備校・河合塾による19日現在の予想平均点(1000点満点)は、6教科文系で593点、6教科理系で600点。前回2025年と比べて文系は27点、理系は33点低くなっています。

思ったほど得点が伸びず、がっかりした受験生は少なくないようです。

河合塾教育研究開発本部の近藤治・主席研究員(64)は「慌てずに、自分のポジションを冷静に見極めて」と呼びかけます。

近藤さんに、受験生へのアドバイスを聞きました。

自己採点をして、多くの人が「目標の点数に届かなかった」と、しょんぼりしているかもしれません。しかし決して悲観しないでください。

今年の共通テストは、昨年が少し点を取りやすかった反動で、平均点が下がると予想されていました。

特に国語や物理、情報は少し点を取りにくくなった印象です。

しかし、これは決して異常なことではありません。

共通テスト2年目の2022年のように極端に難しかったわけではなく、むしろ易しかった前年から例年の水準に近づいたと捉えるべきです。

大切なのは、結果をどう受け止め、次の一手につなげていくかです。

点が取れなかったのは、あなただけではない

受験生の皆さんに最も伝えたいのは、「点が取れていないのは、あなただけではない」ということです。

自己採点の結果に、多くの受験生が「志望校を下げようか」と考えているかもしれません。しかし、慌てて判断しないでください。

これから予備校による自己採点集計の結果が出てきます。21日ごろには、皆さんの志望校の合格可能性といった、客観的なデータが見えてくるはずです。

おそらく、皆さんが思っているほど自分のポジションは悪くないはずです。

周りも同じように点が取れていないからです。

まずは集計の結果を待ち、冷静に自分の立ち位置を見極めましょう。

国公立大の志望者へ「踏みとどまって」

昨年の模試の志望動向では、特に現役生で難関大学を敬遠する「安全志向」がみられました。

そこに共通テストが難化したということで、必要以上に警戒感が強まり、国公立大学の受験をあきらめる人も出るかも知れません。

しかし、国公立大学は2次試験で逆転できる可能性が非常に高いのです。

まだ1ヶ月以上あるのですから、ここは踏みとどまった方がいいと思います。

私立大学の入試はすでに始まっています。

模試の段階では、私立大の共通テスト利用が特に人気でしたが、トーンダウンするでしょう。志願者が減って、逆に狙い目になるところがあるかも知れません。

共通テストの結果に「自分はダメだ」と思い込んでしまうことは多いですが、これからの各大学の入試は全く別物です。決して気持ちを切らさないことです。

「2浪生」の後悔

それでも、客観的に見て「自分のポジションが厳しい」ということもあるでしょう。

そこでお伝えしたいことがあります。

それは「とにかく合格したい」と、これまで考えてもいなかった大学を志望リストに加えたり、「本当にここに入学していいのだろうか」と疑問が残る大学に出願したりしないでほしいということです。

今年の共通テストでは、「2浪生」の出願者が増えました。

2浪生が現役で受験した年は、浪人すると翌年が新学習指導要領に対応した共通テストになるため、不本意ながらどこかの大学に入ったものの、昨年の入試を見て「やはり現役時代の第1志望に行きたい」と再挑戦していると思われます。

こうした先人たちの後悔を、どうか繰り返さないでほしい。

第1志望を見直すなら、「入学してもいい」と思える大学の中で考えてください。

気持ちの切り替えに必要な「行動」

共通テストが終わった今、最も大切なのは「気持ちの切り替え」です。

終わったことをいつまでも引きずってはいけません。

それには、行動することです。

まずやるべきは、「なぜ点が取れなかったのか」を早いうちに分析することです。

模試と同じミスをしたのか、チェックが漏れていたのか、問題を誤読したのか、時間配分を間違えたのか…。

反省は心の中だけでしても意味がありません。具体的な行動に移すことで、初めて次にいかされるのです。

常に言っていることですが、共通テストだけで皆さんの人生が終わるわけではありません。

せっかくここまで頑張ってきたのです。あともう少しだけ、頑張りましょう。

高校1・2年生へのアドバイス

共通テストは大学入学者の選抜のためのものですが、出題には受験生へのメッセージが込められています。

例えば、今年はジェンダーに関係する出題が多くみられました。

「歴史総合,日本史探究」に北条政子や日野富子、八条院が登場しました。「歴史総合,世界史探究」では、「ベルサイユのばら」のオスカルが出たことが話題になっています。

また、国語の現代文には「モラハラ夫」が出てきました。

これは、「世の中では今こういうことが問題になっている。大学に入ってから、こうした課題に立ち向かってほしい」というメッセージなのです。

高校1、2年生の皆さんは、教科書の内容を身につけるとともに、それが世の中とどう結びついているのか、実社会でどう具現化されているのかも理解すると、大きな力になります。

新聞やニュースに触れ、社会への関心を広げることが、知識の詰め込みだけではない、本質的な学びにつながるはずです。