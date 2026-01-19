改修工事に伴い、小松島競輪場で２９日から２月１日まで開催される高松競輪開設７５周年記念「Ｇ３・玉藻杯争覇戦ｉｎ小松島」のＰＲのため、高松競輪場の志度公一場長ら関係者が１９日、高松ゆめ大使の長谷川舞由さんと大浦鈴花さんを伴って、大阪市のデイリースポーツを訪れた。

Ｓ班からは、昨年末に６度目のグランプリ挑戦で優勝を果たした郡司浩平（神奈川）のほか、総合力で頭ひとつ抜き出ている実力者の古性優作（大阪）、関東勢からは吉田拓矢（茨城）らが名を連ねる好メンバーがそろった。

志度場長は「グランプリを制した郡司選手はもちろん、香川の石原颯選手、香川雄介選手、徳島の犬伏湧也選手にも注目しています。Ｓ班３選手以外にも、各地区の豪華選手に来ていただいたので、熱戦を楽しみにしています」と心を躍らせた。

多彩なイベントも実施され、お笑いライブとして３１日にはバンビーノ、２月１日には鬼越トマホークが場内を盛り上げる。２月１日には女子ボートレーサーの樫葉新心選手と赤松咲香選手が、競輪トークショーとボートレーストークショーに参加する。

期間中は小松島競輪の未確定車券３０００円分で参加できる抽選会が行われ、先着順で来場者プレゼントも用意されている。売り上げ目標は６０億円に設定している。