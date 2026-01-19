奈良競輪場で２月５日から８日まで開催される開設７５周年記念「Ｇ３・春日賞争覇戦」のＰＲで、施行者の奈良県営競輪場の池田勝場長ら関係者が１９日、タレントで元ガールズケイリン選手の日野未来さんを伴って大阪市内のデイリースポーツを訪れた。

左肘骨折の影響がある中で、今年初戦となった１月の和歌山記念でいきなり優勝した脇本雄太（福井）、昨年８月のオールスター競輪（函館）で悲願のＧ１初優勝を果たした寺崎浩平（福井）、さらに同じＳ班から阿部拓真（宮城）、真杉匠（栃木）も参戦するなど、強豪選手が集う豪華な顔ぶれ。

奈良競輪場のＰＲ大使を務める日野さんは「田中大我選手（奈良）に注目してます。地元ですし、力も入っていると思うので、期待を込めて見ます！」と成長著しい若手を推し選手に挙げた。

場内イベントも盛りだくさんで、７日には「キミとアイドルプリキュア♪ショー」が開催され、８日にはお笑いライブとしてジョイマン、くまだまさしが来場。両日には小学生以下のお子さまを対象とし、無料で何回でも乗り放題のジャンボバルーンが設置され、おたのしみ縁日、春日賞ラーメン博２０２６も催される。日野さんは「奈良競輪ブースもあるので、競輪選手を目指したい方にはぜひ来ていただきたいですね」と将来有望な未来の競輪選手の発掘にも意欲。売り上げ目標は６０億円に設定している。