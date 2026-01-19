元F1レーサーで現在、イタリア・ミラノを拠点とする自転車ロードレースチーム「JCL TEAM UKYO」を率いる片山右京さん（62）とニューヨークのファッション業界で活躍したアケミ・S・ミラーさんによる異色のコラボが実現し、15日に東京・神田で記者発表された。35年前に知り合った2人が「美しい日本」をテーマに意気投合。新ブランドを立ち上げるきっかけに迫った。



世界を相手に活躍した2人

これは必然だったのかもしれない。東京・神田明神文化交流館での記者発表。舞台に立った2人は時折、顔を見合わせ、軽妙なトークで掛け合った。



「わたしはデザイナーですが、右京さんと同じようにずっとアスリートの気持ちで世界をステージに戦って来たんですよ」



「アケミさんは凄い方。でも、ずっと年下だと思っていたんですが…。今回、ご縁があってこのようなコラボが実現した。これからも日本がトップを取るという気概をもちたいです」



NYで活躍し、多くの著名人とも交流

まずはアケミ・S・ミラーさん。きもの作家、音楽ジャーナリストとして活躍後、1989年に20代で渡米すると持ち前のガッツとセンスで道なき道を驚異的なスピードで切り開いていった。



92年からスタートしたニューヨークファッションウィークの初日にダナ・キャラン、カルバン・クラインとともに唯一の日本人デザイナーとしてコレクションを発表。その後は国連本部総会議場やロックフェラーセンターでもコレクションを開催し、当時のクライアントはプラシード・ドミンゴやマイケル・ジャクソンらそうそうたる顔ぶれだった。



96年には5番街にトータルビューティースクールを開校。5000人以上の卒業生はいまも美容アーティストとして世界中で活躍中だ。また25年間のニューヨーク生活ではあの「トランプタワー」に住んでいたことでも大きな話題に。弁護士だった夫が他界したため、2015年に帰国。現在は大阪と東京を拠点に美容、医療などトータルビューティークリエイターとして幅広く活躍している。



2026年新体制を発表し、チーム力を強化

一方の片山さんは「カミカゼ・ウキョウ」の異名で知られたレーシングドライバー。92年から97年までF1レーサーとして活躍すると、引退後はマルチな才能を発揮し、登山家、自転車競技選手へと転身。現在は自身が立ち上げた自転車ロードレースチーム「JCL TEAM UKYO」の代表としてイタリア・ミラノにも拠点を構え「日本国籍のチームとして史上初のツール・ド・フランスに出場し、表彰台に登ること」をミッションに掲げている。



すでに国内はもとよりアジアでは最強。「世界のしっぽを踏むところまで来た」と話す。この日の会見では24年トラック世界選手権スクラッチ覇者の窪木一茂選手、24年全日本選手権ロードレースU23優勝の寺田吉騎選手らが新加入することを発表。同時にロードバイクブランドの名門「KUOTA」とテクニカルパートナーシップを提携することも発表され、目標到達へ体制は整いつつある。



「どうやったらトップを取れるか。そのための戦略。アイウィルを旗印に挑戦していきたい」



再会した2人が意気投合し共同開発

そんな2人が出会ったのは35年前の東京。ともに世界を相手にバリバリ活躍していた時代に知人の紹介で知り合った。「右京さんはそのとき、応接間のソファで大の字になって寝そべっていたの。覚えてる？」



その後連絡を取り合うことはなかったが、コロナ禍の閉塞感の中、手をこまねいていたアケミさんは懇意にしていたニューヨークの元スポーツコミッショナーが「BIKE NEW YORK」の代表になっていたことを受け、バイクを通じて人と人を結ぼうと日本側の受け皿となる一般社団法人「BIKE JAPAN」の代表に就任。自転車との縁ができた。



「みんなに楽しんでもらおうとつくったもの。そうしたらプロの方が応援してくださって」



政財界との幅広い付き合いの中で自転車ロードレースのプロチーム「宇都宮ブリッツェン」とも交流するようになり、そこで片山さんとの距離がグッと近づいた。



昨年10月にはアケミさんが都内で主宰する人気セミナー「美しい時間」に片山さんが参加し、意気投合。そこから「西陣織」に代表される日本の伝統工芸を現代風にデフォルメし、新商品として展開することになった。



キーワードは「日本の美」

「わたしたちはミッションで生きている人たちだと思うの。世界で活動してきた2人だからこそ日本の素晴らしさや美しさを痛感しており、それが形になりました」



アケミさんは、すでに「西陣織」を贅沢に使い、現在の生活の中に取り入れた「We Connect」シリーズを総合監修し、ネット販売などで好評を博している。今回、共同開発した新ブランド「ORIGAMI CYCLE BAG」はサイクリスト向けに展開するもの。自転車やバイクのフロント部分に直接取り付けたり、バッグとしてショルダーやバックパックとして持ち歩くこともできる2ウェイタイプになっている。



「アスリートとデザイナーが手を組み、日本の良さを世界に発信してまいります。もちろん、イタリアのミラノでも」と声を合わせた2人。この日はちょうどイタリアのジョルジャ・メローニ首相が来日。今年は日伊国交160周年記念でもあり、自転車を通じて”友好の輪”もどんどん広がっていきそうだ。