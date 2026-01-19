モデル・女優の畑野ひろ子さん（50）が、18日までにインスタグラムを更新しました。畑野さんのインスタグラムに突然現れた、元女優の榎本加奈子さん（45）の最新ショットがネットで話題です。



【写真】美しい…畑野ひろ子さんと榎本加奈子さん

畑野さんは、ABC-MART日本の公式インスタグラムのアカウント「@abc_mart_japan」と並べて「今年最初の会議に」と添え、写真をアップ。四角いフレームの黒縁メガネの畑野さんのお隣は、同じブラックコーデに身を包み、カメラに微笑みかける榎本さんです。



SNS上では、「お二人とも美しい」「眼鏡とてもお似合いですよね」「姉妹に見えるお二人 今日の眼鏡はどちらのものですか？カッコいいです！」「2人とも神々しい美しさ 癒されます」「本当に美しいですね」「榎本加奈子さんですね」などのコメントがありました。



榎本さんは、1980年生まれ、東京都出身。1995年に女優の安達祐実さん（43）主演のドラマ「家なき子2」に出演し、注目を集めました。2005年に、“大魔神”と呼ばれクローザーとして日米で活躍したプロ野球選手・佐々木主浩さんと結婚し、07年に芸能界を引退しました。自身のインスタグラムでは、釣りをする姿などをたびたび公開しています。



畑野さんと榎本さんは2025年5月に、株主総会で承認を受け、靴の小売チェーン大手・ABCマートを展開しているエービーシー・マートの社外取締役に選任されたことで話題になりました。