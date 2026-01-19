浙江省寧波市で島と結ぶドローン航路が開通―中国

浙江省寧波市で13日、象山県が管轄する島に荷物を輸送するドローン航路が開通した。寧波市初の海を渡るドローン物流で、象山県の島の物流は「低空域飛行時代」に突入した。中央テレビニュースが伝えた。

浙江省寧波市象山県石浦鎮漁人埠頭では、魚介類がぎっしり詰められたクーラーボックスを吊り下げたドローンがゆっくりと上空に飛び立ち、対岸の民泊施設に向かって飛んで行った。そして、数分後には荷物を降ろし、埠頭に戻ってきた。その全ての過程がスムーズに行われていた。

象山県は島が多く、物流が不便なため、島の発展や住民の生活にも影響を及ぼし、難題の一つとなってきた。低空域の航路が開通し、初めて県域内でポイント・ツー・ポイントの低空物流による直接配送が実現した。これにより、従来の船による輸送と比べると輸送効率が大幅に高まった。

テクノロジーサービス企業の責任者によると、専用のアプリを使って注文することができ、ユーザーが注文すると、まず同社に送信され、事業者に連絡し、ドローンで島まで輸送する。

象山県では今年、石浦と半辺山、檀頭山などを結ぶドローン航路が段階的に開通することになっており、「かえる飛び」スタイルで島を結ぶ物流ネットワークが構築される計画だ。将来的には、さらに多くの島や山地エリアをカバーする効率的で、より多くの人に益を及ぼす低空物流サービス体系が構築される計画だ。（提供/人民網日本語版・編集/KN）