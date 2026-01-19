NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。

【写真】金色の甲冑に身を固めた若武者。なぜか空の様子を気にして…

1月18日に放送された第三回「決戦前夜」では、今川義元率いる今川軍がいよいよ尾張へと侵攻を始めます。

一方、その今川方の将として、大高城への兵糧入れの任務を見事に成功させたある人物に視聴者の関心が強く惹きつけられたようで…。

＊以下第三回のネタバレを含みます。

＜第三回のあらすじ＞

故郷の中村をあとにした小一郎（仲野太賀）、藤吉郎（池松壮亮）、直（白石聖）の３人は織田信長（小栗旬）の城下町・清須にやってくる。



（『豊臣兄弟！』／(c)NHK）

織田家臣の浅野長勝（宮川一朗太）のもとに挨拶に訪れるが、その場で直は長勝の娘・寧々（浜辺美波）の侍女になることが決まる。

兄弟の二人三脚の暮らしが始まるが、藤吉郎は小一郎にある秘密の計画を打ち明ける。

そしてついに今川義元（大鶴義丹）の大軍が尾張に向けて進軍を始める。

金色の甲冑をまとった若武者

ドラマ後半。

安藤サクラさんの声で、＜今川義元の命により岡崎衆が大高城への兵糧入れに成功した＞というナレーションが入ります。

「その指揮を執ったのは松平元康。彼が徳川家康と呼ばれるようになるのはまだ先の話でございます」との紹介と共に、金色の甲冑をまといながら、運び入れられる兵糧に鋭い眼光を飛ばす元康の姿が。

「松平殿！ よう来てくだされた。これで大高城は持ちこたえる」と歓待された元康でしたが、「うむ…」と考える様子を見せます。

ぼんやりとした光を放つ月をしきりに見上げ…

その理由をたずねられて「思ったほど敵の手応えがなく、うまく事が運び過ぎてるように思いまして」と答えた元康。

「大任を果たしてそのゆとり。さすがは岡崎衆じゃ！」と褒められますが、それでも浮かない顔のまま。

家臣である石川数正から「太守様にお伝えしますか？」と聞かれると「いや、やめておこう。わしの考え過ぎじゃ」とこたえた元康。

薄雲がかかって、ぼんやりとした光を放つ月をしきりに見上げるのでした。

視聴者の感想は

金色の甲冑をまとって登場した松下洸平さん演じる松平元康。

史実に基づいて解説すれば、当時、今川方の大高城の周囲には、織田軍の砦が複数存在しており、城は完全に孤立した状態にありました。そのような中、当時今川方の将であった元康は兵糧入れの任務を成功させ、その名を高めています。

以前に放送された大河ドラマ『どうする家康』などでも同シーンは描かれていましたが、そちらでは困難な任務を前に弱音を吐いていた元康が、『豊臣兄弟！』ではうってかわって落ち着いた様子で指示を出していたのが印象的でもありました。

実際、視聴者からは「松下洸平が徳川家康すぎて鳥肌」「松平元康の醸し出す後の大物感…」「やはり人質生活で培った慎重さや落ち着きが」「松下洸平が滲ませる理性と忍耐が、やがて天下を掴む家康への道筋を静かに予感させる」「松下松平の殿はクール系家康公で、我らが松本松平の殿ともまた違った魅力」「実は内心泣きべそかいてて、さっきまで厠に篭ってたとか家臣団に弱音吐いてたとかだったりしたら、それはそれで萌えるな…」「これから毎週頼みます」といった声があがっていました。

ーーー

大河ドラマ第65作「豊臣兄弟！」で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡──夢と希望の下剋上サクセスストーリー！！

主人公は天下人の弟・豊臣秀長。

歴史にif（もしも）はないものの、『秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった』とまでいわしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント！

秀長を仲野太賀、秀吉を池松壮亮が演じ、脚本は八津弘幸、語りは安藤サクラが担当する。