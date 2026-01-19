¡Ö¤è¤¦¡Á¥Ð¥ì¤Ê¤¤¤Ê¡×Ê¡»³²í¼£àÊÑÁõ¼«»£¤êá±Ç²è´Ñ¾Þ»Ñ¤Ë¡Ö¥ª¡¼¥é¾Ã¤·¤Æ¤ë¤«¤é»þ¶õ¤âÏÄ¤ó¤Ç¤ë¡×¡ÖÆ±¤¸·à¾ì¤ÇÆ±¤¸¶õµ¤µÛ¤Ã¤¿¿Í¤¬Á¢¤Þ¤·¤¹¤®¤ë¡×¤ÎÀ¼
¼ç±é±Ç²è¤ò´Õ¾Þ¡Ä
¡¡²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÊ¡»³²í¼£(Ä¹ºê¸©½Ð¿È)¤¬X¤ò¹¹¿·¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëàÊÑÁõ¼«»£¤êá»Ñ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤È·à¾ì¤Ë´Ñ¤Ë¹Ô¤±¤Þ¤·¤¿¡£¡Øµã¤±¤ë¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡Ù¤Ë¤Ï¼ê¥Ö¥ì¤¬¤è¤¯»÷¹ç¤¦(µã¤¤¤¿¤¢¤È¤Ç¤¹¤«¤é¤Í)¡£Ç¯ËöÇ¯»ÏË»¤·¤¯¤Æ¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤È¤Æ¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¡×¤ÈX¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤ÆË¹»Ò¤òÈï¤ê¡¢½Ð±é¤·¤¿¡Ö±Ç²è¥é¥¹¥È¥Þ¥ó -FIRST LOVE-¡×¤ò´Õ¾Þ¤·¤¿¸å¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥³¥á¥ó¥ÈÄÌ¤ê¼ê¥Ö¥ì¤¬·ã¤·¤¯¡¢¤µ¤Ê¤¬¤é»þ¶õ¤¬ÏÄ¤ó¤À¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¡£
¡¡¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¸ø³«¤Ë¡Ö¥ª¡¼¥é¾Ã¤·¤Æ¤ë¤«¤é»þ¶õ¤âÏÄ¤ó¤Ç¤ë¡×¡Ö¥Ö¥ì¤Æ¤ë¤Þ¤·¤ã¤âÎÉ¤¡×¡Ö¤Þ¤·¤ã¤Î¸å¤í¤Ë°ìÈÌ¤ÎÊý¤¬¡Á¥Ð¥ì¤Ê¤¤¤Î¤¬¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÃ¯¤âµ¤ÉÕ¤«¤Ê¤¤¤Î¤ÏÉÔ»×µÄ¡×¡Ö²¿ÅÙ¹Ô¤Ã¤Æ¤âµã¤±¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Þ¤·¤ã¤Î¼«»£¤ê¡½¡×¡Ö¤è¤¦¡Á¥Ð¥ì¤Ê¤¤¤Ê¡×¡Ö¤¨¡¼¡¼¡¼·à¾ì¤Ë¤Þ¤·¤ã¤¬¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¡ÖÆ±¤¸·à¾ì¤ÇÆ±¤¸¶õµ¤¤òµÛ¤Ã¤¿¿Í¤¬Á¢¤Þ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÏ»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡ÖÃæ¡¹¥ì¥¢¤Ê¼Ì¿¿¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤Ö¤ì¤Æ¤Æ¤â¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡×¡Öµã¤´é¸«¤»¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡Á¡×¡Ö¤½¤Ð¤Ë¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡Æ±±Ç²è¤ÏTBS¤Ç2023Ç¯4·î´ü¤ÎÆüÍË·à¾ì¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡Ö¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡½Á´ÌÕ¤ÎÁÜºº´±¡Ý¡×¤ÎÂ³ÊÔ¡£ºòÇ¯12·î24Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¡¢1·î15Æü¤Î»þÅÀ¤Ç´ÑµÒÆ°°÷90Ëü¿Í¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ12²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£