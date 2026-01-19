àÇòÈ±À÷¤ä¤á¤ÆÂçÊÑ¿È¡ªá¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢ÈþÍÆÉô°÷¢Í60ºÐ¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ËÅ¾¿È¡¢66ºÐÆ£¸¶Ì±»Ò¤Ë¡Ö¤¨¤¨¤¨¤¨ ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê‼¡Öº£¤Î¤Û¤¦¤¬¼ã¤¤¡×
¿¿¤ÃÇò¤Ë
¡¡ÇòÈ±¤ò±£¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¸¤«¤¹¤³¤È¤òÁªÂò¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Î½÷À¤¬¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡60ºÐ¤«¤éÇòÈ±¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëÆ£¸¶Ì±»Ò(66)¤¬¥¹¥ì¥Ã¥º¤ò¹¹¿·¡£
¡¡¡ÖÈ±¤òÀ÷¤á¤Æ¤ëº¢¤Ï9Ç¯Á°¤Ç ¤Þ¤À¡¢Á°¿¦¤ÇÈþÍÆÉô°÷¤È¤·¤Æ¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤ÇÀÜµÒ¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¡£±¦¤Î¤Ï2025Ç¯»£±Æ¡£ÊÂ¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤ÈÉÔ»×µÄ¤Ê´¶¤¸¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò²£¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡º¸¤ò¡Ö57ºÐ¡×¡¢±¦¤ò¡Ö66ºÐ¡×¤È½ñ¤Åº¤¨¡¢·Ð²á¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£º¸¤Ë¤ÏÈ±¤òÃã¿§¤ËÀ÷¤á¤Û¤Û¾Ð¤à»Ñ¤¬¡¢±¦¤Ë¤Ï¿¿¤ÃÇò¤Ê¥Ñ¡¼¥Þ¥Ø¥¢¤ËÊÑ¿È¤·¤¿Æ£¸¶¤Î»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÑËÆ¤·¤¿»Ñ¤Ë¡Ö¥«¥Ã¥³¤¨¤¨¤Ç¤¹¡ª¡×¡Öº£¤Î¤Û¤¦¤¬¼ã¤¤¤«¤â¡×¡Ö¤É¤Á¤é¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤ÎÊý¤¬¤è¤êÁÇÅ¨¥ª¡¼¥é¤À¤À°î¤ì¤Ç¤¹¡×¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê‼ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤è¡×¡Ö¤¨¤¨¤¨¤¨¡¡¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡¡Í¦µ¤½Ð¤¿¡×¡ÖÈþ¤·¤¯ÊÑËÆ¤ò¿ë¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡Öµ±¤¤¬Áý¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡Æ£¸¶¤Ï60ºÐ¤«¤é¥â¥Ç¥ë³èÆ°¤ò³«»Ï¡£2022Ç¯¤Ë¡Ö60Âå¤«¤éµ±¤¯¡ª ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥á¥¤¥¯¡¦À¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¡×(ÃÓÅÄ½ñÅ¹)¤ò½ÐÈÇ¤·¤¿¡£