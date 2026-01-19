¡Ö¤â¤·¤ä¡¢¥â¥Ã¤¯¤ó¤ÎÂ©»Ò¤µ¤ó¡©¡×¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤È2S¡¢¿ÈÄ¹190¥»¥ó¥ÁUTA¤ËµÓ¸÷¡Ö¥«¥Ã¥¯¥ó¤¬¾®¤µ¤¯¸«¤¨¤ë¡×¡Ö´é¤Á¤Ã¤Á¤ã¡ª¡×¤ÈÈ¿¶Á
¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç¥Ý¡¼¥º
¡¡ÇÐÍ¥¡¦ËÜÌÚ²í¹°¤ÎÄ¹ÃË¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎUTA¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öthank you for having me!!powerful music, bold looks, classic embroidery, all set in the legendary building of Palazzo Ralph Lauren¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ß¥é¥Î¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¿Íµ¤¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥é¥ë¥Õ¥í¡¼¥ì¥ó¡×¤Î¥á¥ó¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¥¹¡¼¥Ä¤ä¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ËÃå¤³¤Ê¤·¡¢ÇÐÍ¥¤Î²ìÍè¸¿Í¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥«¥Ã¥¯¥ó¤¬¾®¤µ¤¯¸«¤¨¤ë¡×¡Ö¾åÉÊ¤ÊÃå¤³¤Ê¤·¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡×¡Ö¤â¤·¤ä¥â¥Ã¤¯¤ó¤ÎÂ©»Ò¤µ¤ó¡©¡×¡Ö´é¤Á¤Ã¤Á¤ã¡ª¡×¡ÖUTA¤â²ìÍè¸¿Í¤â³Ê¹¥ÎÉ¤¹¤®¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡UTA¤ÎÉã¤Ï¡Ö¥·¥Ö¤¬¤Ââ¡×¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎËÜÌÚ²í¹°¤Ç¡¢Êì¤Ï¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È¤ÎÆâÅÄÌéºÈ»Ò¡£ÁÄÉã¤Ï¶¯Îõ¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥ß¥å¡¼¥·゙¥·¥ã¥ó¤ÎÆâÅÄÍµÌé¤µ¤ó(µýÇ¯79)¤Ç¡¢ÁÄÊì¤Ï¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ë±éµ»¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤¿Ì¾½÷Í¥¤Î¼ùÌÚ´õÎÓ¤µ¤ó(µýÇ¯75)¤È¤¤¤¦¡¢¥«¥ê¥¹¥ÞÅª¤Ê²È·Ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£UTA¤Î¿ÈÄ¹¤Ï190¥»¥ó¥Á¡£