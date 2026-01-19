ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 宮崎・都城市で原野火災 山田町山田本堂橋付近 約40分後に鎮火（1… 宮崎・都城市で原野火災 山田町山田本堂橋付近 約40分後に鎮火（1月19日午後3時9分ごろ発生） 宮崎・都城市で原野火災 山田町山田本堂橋付近 約40分後に鎮火（1月19日午後3時9分ごろ発生） 2026年1月19日 16時15分 リンクをコピーする みんなの感想は？ 宮崎県都城市消防局によると、19日午後3時9分ごろ、同市山田町山田本堂橋付近で原野火災が発生し、消防車両が出動した。同3時52分鎮火した。 西日本新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 野焼きは原則NG 火の怖さ侮るなかれ 【続報】長崎・佐世保市の火災で消防車出動 世知原町開作の世知原野球場付近 約30分後に鎮火（1月19日午後1時28分ごろ発生） 【続報】宮崎市で一般建物火災 阿波岐原町の宮崎県運転免許センター北西付近 約1時間後に鎮火（1月19日午前11時36分ごろ発生） 関連情報（BiZ PAGE＋） 鎌倉, 介護, 金属加工, 慰霊祭, リハビリ, 思いやり, ネジ, 墓, フローリング, 寺田屋