4児の母でタレントの平愛梨（41）が、子どもたちのリクエストに応えた夕食を披露した。

【映像】4兄弟バラバラメニューの朝食

2017年にサッカー元日本代表の長友佑都選手（39）と結婚し、7歳、6歳、4歳、2歳の男の子を育てている平。これまでにInstagramで、子どもたちの好みに合わせて作り分けた朝食や、豪華な運動会弁当など、手料理の数々を公開してきた。

子どもたちリクエストの夜ごはんを披露

2026年1月19日の更新では、子どもたちのリクエストによる夕食を公開。 「朝から子どもたちに『きょうの夜は何食べたい？』と聞いたら、みんな『オムライス』とリクエスト。そんな得意でもないんだけどな」とつづった。

また、買い物中には長男の成長を実感するエピソードもあったという。

「みんなでスーパー行って、レジに並んでる時に鶏肉買い忘れたことを思い出し、『ママ鶏肉をダッシュで取ってくるから！すぐそこだからみんなで赤ちゃん見てて』とカートに乗った2歳児をバンビーノ（長男の愛称）達に任せようとしたら、イヤイヤ期真っ只中の赤ちゃんはヤダヤダ！ママと行くー！と暴れようとするので、『分かった！行かない！鶏肉は無しで大丈夫』と諦めようとしたら、空気をよんでくれたバンビーノ！！『ママ！僕取ってくるよ！まだ間に合うから』と！！」

長男は店内の場所を店員に尋ねてまで、正確に鶏肉を届けてくれたそうで、平は「さすが！！コミュ力おばけ」と、その頼もしい姿に驚きを隠せなかったようだ。

この投稿にファンからは、 「さすがバンビーノくん。ママも助かりますね」 「とっても美味しそうです」 など、様々なコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）