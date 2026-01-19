1児の母・辺見えみり、12歳長女との楽しげな“親子時間”を披露「すっかりステキなレディに」「そっくりだねー」
タレントの辺見えみり（49）が18日、自身のインスタグラムを更新。長女（12）との“仲良し感あふれる”親子2ショットを公開した。
【写真】「お嬢様ですか？」おにぎりをほおばり笑顔あふれる辺見えみり＆12歳長女の親子2ショット
辺見は、おにぎりや女の子の絵文字を添えて、おにぎりで口元を隠した愛らしい親子2ショットや長女に近寄り楽しげにおにぎりを頬張る動画など、笑顔が弾ける親子時間をシェアしている。
動画では、長女に近寄りおにぎりを一口。長女もおにぎりを食べると、カメラに向けてグッドポーズするなど、楽しげな雰囲気がうかがえた。
コメント欄には「可愛すぎる」「お嬢様ですか？すっかりステキなレディに」「娘さんを見つめるえみりさんの目が素敵です」「おでこの生え際の感じ、そっくりだねー」「仲良し」などと、ほほ笑ましい姿に反響が集まっている。
辺見は俳優の松田賢二（54）と2011年3月に結婚。13年6月に長女が誕生するも、18年2月に離婚を発表した。
