東京六大学野球リーグ・慶大の４番を務め、カブスとマイナー契約を結んだ常松広太郎外野手（４年＝慶応湘南藤沢）が１９日、神奈川・横浜市内の同大で記者会見を行った。

米金融業界大手のゴールドマン・サックスから内定を得ている状況で、カブスからオファーを受けた。その場で内定状況も伝えたが、球団関係者からは「一緒に挑戦してみないか。こんなチケットなかなかないんだから、一緒にカブスのワールドシリーズ優勝に少しでも近づけるような努力をしていこう」と言葉をかけられたという。このメッセージは常松の心に響き、「本当に鮮やかなオファーの言葉だなと心から思いました。僕もその一員となって、できる限りの努力をしたいと思いました」と、米球界挑戦を決断したことを明かした。

常松は１８５センチ、８９キロの日本人では恵まれた体格を誇る右の強打者。２５年春のリーグ戦では３本塁打を放つなど、慶大の主軸として活躍してきた。昨年９月にはプロ志望届を提出し、同１０月のドラフト会議で指名を待ったが、育成でも指名はなかった。

だが、カブスはその潜在能力に注目。マイナー契約のオファーが届いた。米ニューヨーク州で育った帰国子女でもある常松は、ビジネスの世界にも興味を抱いており、米金融業界大手のゴールドマン・サックスから内定を得ていたが、野球継続を決断。１６日には自身の「Ｘ」（旧ツイッター）で「Ｃｈｉｃａｇｏ Ｃｕｂｓとマイナー契約を締結しました。長く険しい道のりだと思いますが、楽しみながら一歩一歩這い上がります。応援よろしくお願いいたします！」と投稿していた。

◆常松 広太郎（つねまつ・こうたろう）２００３年１０月２７日、横浜市生まれ。２２歳。父の仕事の都合で米ニューヨーク州で育つ。慶応湘南藤沢中から慶応湘南藤沢を経て、慶大では３年春にリーグ戦初出場。通算３７試合で１３３打数３５安打の打率２割６分３厘、４本塁打、１９打点。好きなプロ野球選手は阪神・佐藤輝明。好きな言葉は「粗にして野だが卑ではない」。１８５センチ、８９キロ。右投右打。