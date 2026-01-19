桃井かおり、夫が買った秋刀魚で手料理披露「お店みたい」「副菜も美味しそう」と反響
【モデルプレス＝2026/01/19】女優の桃井かおりが1月19日、自身のInstagramを更新。秋刀魚料理を中心とした食卓を公開した。
【写真】74歳ベテラン女優「お店みたい」秋刀魚・茶碗蒸しなど並んだ豪華食卓
桃井は「日本は確か秋刀魚が豊漁だと聞いたが？」「“絶対今夜食べたい！買って来て！”と、旦那が買ってきたのはコンビニパック」と記し、大根おろしを添えた秋刀魚料理中心の健康的な食卓を披露。「麦ご飯と茶碗蒸しで待ち受けてた我は慌てて納豆、しゅうまい、角煮追加」と急遽品数を増やして対応したことを明かしていた。
この投稿は「対応力すごい」「バランスがいい」「お店みたい」「副菜も美味しそう」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
