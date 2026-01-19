LiSA、プールでの水着姿公開「絵になる」「自然体な雰囲気が素敵」と反響
【モデルプレス＝2026/01/19】歌手のLiSAが1月18日、自身のInstagramを更新。水着姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】38歳鬼滅歌手「スタイル抜群」プールで水着姿に
◆LiSA、プールでのオフショット公開
LiSAは「＃LiSAパッチウォークツアー ファイナルを迎えたら2025年が終わっていたので、夏と秋と冬を取り戻しに」とつづり、全国ホールツアー「LiVE is Smile Always〜PATCH WALK〜」終了後に母と訪れたという旅先でのオフショットを複数枚投稿。青空と海を望むロケーションでプールに入り、色白な肌が際立つ水色の水着姿で両腕を上げた姿などを公開している。
◆LiSAの投稿に反響
この投稿には「スタイル抜群」「とてもリラックスして見える」「景色も相まって綺麗」「絵になる」「お疲れ様」「自然体な雰囲気が素敵」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
