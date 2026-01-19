それまで縁のなかった土地に転校・転勤・移住をすると必ずついてまわるのが、「方言・言葉の壁」である。東北の人が関東に引っ越し、地元の言葉を喋ると「田舎っぺ」扱いされることは漫画にもなっている。

日本の食文化に多大なる影響を与えたグルメ漫画の金字塔・『美味しんぼ』には、岩手県出身の大学受験浪人中のアルバイト・天野利夫が東京で東北訛りを揶揄されるというストーリーがある。彼は喋るのが恐怖となり、コミュ障扱いされバイトをクビになる。その後、東北弁の発音を活かし「いしやーきーもー」と叫ぶ石焼き芋販売の仕事を主人公・山岡士郎から紹介される。その素朴な方言が人々の心を鷲づかみにして、焼き芋が売れまくり、方言へのプライドを取り戻す、という話である。【取材・文＝中川淳一郎】

【写真で見る】獲れたイノシシをカレーに 東京から唐津に移住した筆者のライフスタイル

なぜか関西弁だけは特別

しかし、現実はこんな美しくはない。東京出身で東京本社から関西支社に転勤となった会社員のA氏（50代男性）はこう語る。

東京で関西弁を使う関西人は多い

「赴任時に、部署の皆さんの前で東京の言葉で挨拶したのですが、その時の同僚の感想は『冷たい』『気取ってる』などといったものでした。そんなこともあって『なんやねん』などと飲み会で私も言い、関西の同僚に溶け込もうとすると今度は『そのイントネーション、エセやんか』と言われたりもしました」

さらに、異動で5年後に東京本社に戻ると、標準語を喋っているつもりなのに、関西の発音がうつっており、今度は今度で関東の人から「イントネーションが関西弁の『変な標準語』」と言われた。A氏は「どうせーっちゅうねん！」と若干キレ気味だった。

関西人の場合、親切心はあるため、「あらへん」の発音を関東人が「あ→らへん」と言うと「あ↑らへん、やで」と指摘したりする。しかしながら言われた方は心の中では「関西語学校に通ってるわけじゃない！」と叫んでしまう。

一方、筆者の会社同期に関西の大学を卒業したインド人男性がいたが、彼は「関西弁を喋るインド人」として出身地問わず全同期から人気があった。関西出身の芸人が関西弁を東京のテレビ番組で喋るのも普通の光景である。わずかな例外を除き、関西以外の地域出身者で地元の言葉を喋る人はいない。おそらく、東京の人々に合わせているか、地元の言葉が恥ずかしいと思っているか、地方出身であることを棚に上げ、「東京に住む都会人」というブランドイメージを構築しようとしているのか。このいずれかか、または全てだろう。そんな中、東京でも堂々と栃木弁を喋るお笑いコンビ・U字工事はたいしたもんだ。

同じ日本人に対しては粗探し

別の地域から来た人間が地元の言葉を喋る場合、「エセ〇〇弁」と呼ばれるパターンは、それは心が凹むかもしれないが、別の言い方をされると少し嬉しくなる。「だいぶ〇〇弁が板につきよったね（ついてきたね）」という言葉である。筆者の場合〇〇弁とは移住から5年以上が経過した唐津弁のことである。「エセ唐津弁が」と言われるより、この言い方の方が異端者としてはありがたい。

とはいっても唐津弁で「つができた」と言われて何がなんだか分からないこともある。聞くと「かさぶたができた」のことらしい。言葉の由来は、「ち（血）」の次だから「つ」という説があるそうだ。

海外から日本に戻ってきて中学や高校に入った帰国子女たちの流暢な発音に対して、日本人はなぜか厳しいというのも、問題だと思う。教科書に書かれたI have an apple.を日本の生徒は「あいはぶあんあっぷる」といった感じで抑揚のない日本語読みをする。一方、帰国子女は「アイヘァーヴアンエァポー」といったイントネーションをつけてネイティブのように読む。最初はざわめいて困惑と畏怖の念で見られるのだが、いつしかその読み方がバカにされ、この帰国子女は他の生徒同様、I went to a theatre to watch a movie.を「あいうぇんととぅーあしあたーとぅーわっちあむーびー」といった発音に矯正していくのである。

しかし、英語というものは、日本語風によんだらとにかく相手に通じない。「バニラアイス」なんて言おうものなら「バナナアイス？ そんなものない！」と返されてしまう。「ヴァナラァアイス」みたいな発音だと通じる。日本語英語に矯正したら、通じなくなってしまうのだ。

外国人が「アナタハカミヲシンジマスカー？」なんて言っても我々は意味が分かるのと根本的に違うのである。しかも、発音が無茶苦茶でも、相手が白人だったら「日本語お上手ですね」と言いがちなのが日本人の白人コンプレックスの表れだ。何しろ白人様が日本を楽しんでくれていることを喜ぶテレビ番組が多数あるのだから。

異端な方言を喋る日本人と、流暢な英語を喋る日本人中高生がなぜか見下され、たどたどしい日本語、それも特に方言を喋る外国人は絶賛されるという妙な二重基準が日本の語学を巡っては存在する。

とにかく日本人は同じ日本人に対してはホメるのではなく粗探しをしたくなる。その回避方法として「黙っておく」「目立たない」「他人と違う行動を取らない」行動様式が身についているのだろう。言語はそれを端的に表している。

ネットニュース編集者・中川淳一郎

デイリー新潮編集部