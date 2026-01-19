中国の民間宇宙企業Galactic Energy（星河動力）は日本時間2026年1月16日と17日に相次いでロケットを打ち上げました。16日に打ち上げられた固体ロケット「Ceres-1S」による海上打ち上げは成功し、IoT衛星4機を軌道投入しましたが、翌17日に実施した新型ロケット「Ceres-2」の初飛行は失敗に終わりました。

【関連リンク】直近のロケット打ち上げ情報リスト

打ち上げに関する情報は以下の通りです。

打ち上げ情報：Ceres-1S（Tianqi 37-40）

• ロケット：Ceres-1S（谷神星1号S）

• 打ち上げ日時：日本時間 2026年1月16日5時10分

• 発射場：山東省沖（海上発射）

• ペイロード：Tianqi 37-40（天启37〜40） 計4機

Tianqiシリーズは、中国の民間企業Guodian Gaoke（国電高科）が運用するIoT通信衛星コンステレーションです。今回打ち上げられた4機の衛星は、高度約850km・軌道傾斜角45度の軌道に投入されました。

打ち上げ情報：Ceres-2（Demo Flight）

• ロケット：Ceres-2（谷神星2号）

• 打ち上げ日：日本時間 2026年1月17日13時08分

• 発射場：酒泉衛星発射センター（中国）

• ペイロード：Lilac-3など6機

Ceres-2は、Galactic Energyが新たに開発した中型固体ロケットです。直径3.35m、打ち上げ時重量98トンで、LEO（高度500km）への打ち上げ能力は約1600〜2000kgとされ、Ceres-1の約4倍の能力を持っていると説明されています。

Ceres-2の初飛行となった今回の打ち上げでは、飛行中に異常が検知され失敗に終わったとし、Galactic Energyは原因究明を進める方針を示しています。

中国国内では、2025年の打ち上げ失敗は92回中2回にとどまったとされるなか、2026年1月は短期間に打ち上げ失敗が相次いだことで注目を集めています。

関連画像・映像

【▲ Galactic Energy（星河動力）のロケットファミリー比較図。Ceres（谷神星）1号・2号とPallas（智神星）1号・2号、打ち上げ質量、低軌道（LEO）への打ち上げ能力を並べて示している（Credit: Galactic Energy）】

文／sorae編集部 速報班 編集／sorae編集部

関連記事中国、「長征3号B」ロケット打ち上げに失敗か 飛行中に異常中国が「長征2号C」ロケットを打ち上げ アルジェリアの衛星「AlSat-3A」を軌道投入中国が短時間でロケットを連続打ち上げ 「遥感50号01星」と「衛星インターネット低軌道衛星群18組」を投入参考文献・出典SpaceNews - China launches AlSat-3A for Algeria, Ceres-1 sea launch adds to Tianqi constellationGlobal Times - Commercial rocket launched from Yellow Sea in China's first sea launch of 2026Go4Liftoff - Ceres-1S | Tianqi 37-40SpaceNews - China hit by dual launch failures as Long March 3B and Ceres-2 debut mission failXinhua - CERES-2 commercial carrier rocket fails in maiden flightGo4Liftoff - Ceres-2 | Demo Flight