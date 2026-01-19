元WBO世界バンタム級王者のジェーソン・モロニー（34＝豪州）が19日までに更新されたYouTubeチャンネル「格闘キャスト」にゲスト出演。世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）のフェザー級への適性について言及した。

ジェーソンは、尚弥と20年10月にWBA・IBF世界バンタム級タイトルマッチで対戦したが、7RKO負けを喫した。

尚弥は日本人初の5階級制覇に向けて、近い将来フェザー級転向も視野に入れている。ジェーソンは「あのスピードとタイミング、そしてパワーがあればフェザー級でもKOできる」と分析。

そして「現時点で彼に勝てるフェザー級選手は見当たらない。フェザー級でも世界最強になれるでしょう」と日本人初の5階級制覇も問題ないという。

しかし今後は尚弥よりもフレームが大きな選手も増えてくる。「どれだけ優れた選手でも、階級を上げ続ければいつか“大きすぎる”相手と激突する」と口にしながらも、「井上はフェザー級でも成功できる体格とパワーを持っていると思う。でもそれ以上の階級は難しいかもしれない。元々、大柄な選手ではないし、大きなフレームでもない。だからフェザー級あたりが適正の限界点かもしれない」と体格的にフェザー級が限界と予想した。