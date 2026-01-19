【「グラビアチャンピオン」VOL.11】 1月30日 発売 価格：1,760円

【拡大画像へ】

秋田書店は、雑誌「グラビアチャンピオン」VOL.11を1月30日に発売する。価格は1,760円。

今号は櫻坂46特集号。表紙と裏表紙には13thシングルのセンターコンビ、谷口愛季さん＆村井優さんが登場している。表紙と巻頭グラビアを飾るのはBACKSセンターの谷口愛季さん。櫻坂46加入からこれまでの変化、メンバーへの想いや初めて座長を務めた「BACKS LIVE!!」などについて語った超ロングインタビューも掲載されている。さらに付録として谷口愛季さんの両面ポスターが付いてくる。

裏表紙と巻末特集には、表題曲でセンターを務めた村井優さんが登場。こちらもロンググラビアとロングインタビューでたっぷり紹介している。

そのほか、グラビア界を席巻中の福井梨莉華さんと白濱美兎さん。グラビア界期待の新星・沢美沙樹さんがグラビアチャンピオンに初登場。人気声優の宮野芹さん、相良茉優さんも登場する。

【櫻坂46谷口愛季さんコメント】

（表紙撮影）ありがとうございます！1年半前の初登場時よりも、表情が豊かになったかなと思います。櫻坂46加入前は『表情が読み取りづらい』と言われることが多かったんですが、徐々に感情を顔に出せるようになりましたし、うまく笑えるようになったのかなって。ぜひ見てください

購入特典

【セブンネットショッピング】

櫻坂46谷口愛季ポストカード

【ローソン雑誌売り場にて販売（※一部店舗での取扱いになります）】

櫻坂46谷口愛季ポストカード

【HMV＆BOOKS】

櫻坂46村井優ポストカード