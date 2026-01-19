【第4話】 1月19日公開

竹書房は1月19日、氷鷹さやか氏、構成・あさふみ氏、原作・風見ゆうみ氏（ツギクル）によるマンガ「捨てられた第四王女は母国には戻らない」第4話を「竹コミ！」にて公開した。

本作は王家に災厄か幸運をもたらすとされるフラル王国の第四王女・ミーリルが主人公となるマンガ。ミーリルは災厄とされ家族に捨てられるも、隣国のジャルヌ辺境伯家に拾われ、ミリルとして迎え入れられる。

第4話では、パーティーにて、フラル王国の第三王女・シエッタがリディアスを婚約者にしようとするが断られる。何としても彼を振り向かせたい彼女に、ノンクードは協力を申し出る。なお、現在「竹コミ！」では直前のエピソードなどが無料で公開されている。

【捨てられた第四王女は母国には戻らない】

フラル王国の第四王女として生まれたミーリルは、古くからの言い伝えで王家にとって災厄か幸運のどちらかをもたらすとされていた。常に体調不良で膨大な治療費がかかり家族から邪魔者扱いされていたミーリル。ある日、実の家族たちから森に捨てられたミーリルは、隣国のジャルヌ辺境伯家に拾われて――!?

