Bリーグオールスターに全力の篠山竜青「チームプレーっていいな」…1人で乗り越えた去年から仲間の大切さ実感

1月18日、長崎ヴェルカのホーム・ハピネスアリーナで『りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKI』最終日のメインイベントとなる「りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME 2026」が開催。Bリーグを代表するスター選手たちが一堂に会し、笑顔とともに3日間に渡って行われた一大イベントを締めくくった。

その中でも毎年”篠山劇場”で会場を沸かせ選手入場に全力を発揮してきた男・篠山竜青が今年も一仕事を終え、「楽しめましたね、今年も」とイベントを振り返った。「去年は1人でリハから乗り越えないといけなかった」と、苦しい胸中を明かしながらも、今年はジョシュ・ホーキンソン、辻直人、川真田紘也らも協力して行われた寸劇に「今年は仲間がいてくれたので、改めてチームプレーっていいなって」と、一緒にイベントを盛り上げてくれる仲間がいることへの大切さを改めて実感している様子。

「ウケたかどうか、そこはまだあれですけど…」と、観客が本当に楽しめたかどうかまだ掴み兼ね、心配そうな表情を見せるプロ意識ものぞかせながら、試合でも3ポイントを沈めたエンターテイナーが大役を務めあげ、安堵とともに帰路に着いた。

10周年という記念すべきオールスターゲームでも変わらずに全力で観客を笑顔にした篠山が、24日から再開するリーグ戦後半でどんな活躍を見せてくれるのか、目が離せない。

【動画】「チームプレー」で魅せた”篠山劇場”