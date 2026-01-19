ヨルダン戦同点ゴールの影の立役者に…FWンワディケ・ウチェ・ブライアン世雄(桐蔭横浜大)が務める1トップの役割
“ロス五輪世代”U-21日本代表FWンワディケ・ウチェ・ブライアン世雄(桐蔭横浜大2年)は、大岩剛監督体制の戦い方を着実に身に着けている。
日本は20日、AFC U23アジアカップ準決勝でU-23韓国代表と対戦する。グループリーグを全勝で終えたなか、準々決勝ではU-23ヨルダン代表と対戦。強度の高い相手に苦しみながら、1-1のPK戦の末にベスト4進出を決めた。
ヨルダンは強敵だった。4-3-3の1トップに立ったンワディケは「能力がほかの国と比べて高かった」と振り返る。
「ほかの国は前半でバテて、後半になると一気に自分たちの時間になることが多かった。だけど、ヨルダンは前後半を通して切り替えも速かった。日本と同じか、それ以上の強度でできているところもあった」
序盤こそ日本のペースで進んでいたが、徐々にヨルダンのカウンターに苦しめられ、前半30分に今大会初失点を食らった。その後は押し込まれる時間が続く。最前線で自陣を見守ったンワディケは、前半終了後のロッカールームに引き上げるところで、味方に自らの主張を伝えていた。
「裏のスペースに落として、自分が走っていくイメージがあった。そこをどうかという話をしてみた。でも後ろから見ると、そこのスペースに落とすのは難しいと」。味方側の言い分もあったものの、それでもンワディケの主張は味方の耳に入った。その影響もあったか、後半開始から日本はより積極的に縦へのボールを入れていく。
後半2分、最後方のDF市原吏音がボールを奪うと、即座に長い縦パスが最前線に入る。中盤に下りてきたンワディケがダイレクトで右サイドに展開。後半から出場したFW古谷柊介に通し、ひとつの決定機が生まれた。
「右サイドが空いているというのは全員の共通認識があった。相手はけっこう自分に引きついてくるので、自分がシンプルにワンタッチで落としてサイドに展開するという形がハマった」(ンワディケ)
そして早々に反撃は功を奏す。後半5分、中盤でMF小倉幸成が縦パスを通し、左サイドから中盤でパスを受けたDF梅木怜がそのままドリブルで前進。ンワディケは自身のシュートも視野に入れつつ、攻撃を結実するべく最前線で動き始めた。
「なるべく高い位置で相手を引き込んだ状態で、自分が囮になった」。相手の3バックのうち2人を引き付け、裏に抜けようと動くンワディケ。その姿に相手の左CBも反応すると、右サイドの裏を古谷が抜け、梅木からスルーパスを受ける。ンワディケに引き付けられた3バックをしり目に、ノーマークの古谷が冷静にPA右から同点ゴールを沈めた。
ンワディケはひとつの手応えを語る。「変にボールに寄らずに真ん中に立って、柊介くんのスペースを空けてシュートを打ちやすいようにとかは考えて動いていた」。ボールにこそ直接関与はしていないが、同点ゴールの影の立役者だった。
パリ五輪から続けて指揮を執る大岩監督は、引き続き4-3-3の布陣を敷く。同布陣の1トップは得点とともに、最前線で体を張って両ウイングやインサイドハーフの決定機創出を手助けする役割も担ってきた。
「自チーム(桐蔭大)と比べても、かなり前線で体を張って守備をがんばらなくてはいけない」。昨夏の大岩監督体制発足当初からメンバーに名を連ねるンワディケは、当初は自身の役割に不慣れでもあったという。「自分が周りを使って、周りが点を決めるスタイル。ウズベク遠征のときから少しずつそのやり方にも慣れてきた」。新たな役割への順応とともに、改めて得点への意欲ものぞかせる。
前半には数度の決定機もあった。セットプレーからの得点機会や、ゴール前でのトゥーキックなど、チャンスを決められなかったことには後悔を語る。「ボールが来たときにもう少し落ち着きたい」。すでにPKで1得点を挙げているが、残り2試合では流れの中から得点を奪うつもりだ。
(取材・文 石川祐介)
日本は20日、AFC U23アジアカップ準決勝でU-23韓国代表と対戦する。グループリーグを全勝で終えたなか、準々決勝ではU-23ヨルダン代表と対戦。強度の高い相手に苦しみながら、1-1のPK戦の末にベスト4進出を決めた。
ヨルダンは強敵だった。4-3-3の1トップに立ったンワディケは「能力がほかの国と比べて高かった」と振り返る。
序盤こそ日本のペースで進んでいたが、徐々にヨルダンのカウンターに苦しめられ、前半30分に今大会初失点を食らった。その後は押し込まれる時間が続く。最前線で自陣を見守ったンワディケは、前半終了後のロッカールームに引き上げるところで、味方に自らの主張を伝えていた。
「裏のスペースに落として、自分が走っていくイメージがあった。そこをどうかという話をしてみた。でも後ろから見ると、そこのスペースに落とすのは難しいと」。味方側の言い分もあったものの、それでもンワディケの主張は味方の耳に入った。その影響もあったか、後半開始から日本はより積極的に縦へのボールを入れていく。
後半2分、最後方のDF市原吏音がボールを奪うと、即座に長い縦パスが最前線に入る。中盤に下りてきたンワディケがダイレクトで右サイドに展開。後半から出場したFW古谷柊介に通し、ひとつの決定機が生まれた。
「右サイドが空いているというのは全員の共通認識があった。相手はけっこう自分に引きついてくるので、自分がシンプルにワンタッチで落としてサイドに展開するという形がハマった」(ンワディケ)
そして早々に反撃は功を奏す。後半5分、中盤でMF小倉幸成が縦パスを通し、左サイドから中盤でパスを受けたDF梅木怜がそのままドリブルで前進。ンワディケは自身のシュートも視野に入れつつ、攻撃を結実するべく最前線で動き始めた。
「なるべく高い位置で相手を引き込んだ状態で、自分が囮になった」。相手の3バックのうち2人を引き付け、裏に抜けようと動くンワディケ。その姿に相手の左CBも反応すると、右サイドの裏を古谷が抜け、梅木からスルーパスを受ける。ンワディケに引き付けられた3バックをしり目に、ノーマークの古谷が冷静にPA右から同点ゴールを沈めた。
ンワディケはひとつの手応えを語る。「変にボールに寄らずに真ん中に立って、柊介くんのスペースを空けてシュートを打ちやすいようにとかは考えて動いていた」。ボールにこそ直接関与はしていないが、同点ゴールの影の立役者だった。
パリ五輪から続けて指揮を執る大岩監督は、引き続き4-3-3の布陣を敷く。同布陣の1トップは得点とともに、最前線で体を張って両ウイングやインサイドハーフの決定機創出を手助けする役割も担ってきた。
「自チーム(桐蔭大)と比べても、かなり前線で体を張って守備をがんばらなくてはいけない」。昨夏の大岩監督体制発足当初からメンバーに名を連ねるンワディケは、当初は自身の役割に不慣れでもあったという。「自分が周りを使って、周りが点を決めるスタイル。ウズベク遠征のときから少しずつそのやり方にも慣れてきた」。新たな役割への順応とともに、改めて得点への意欲ものぞかせる。
前半には数度の決定機もあった。セットプレーからの得点機会や、ゴール前でのトゥーキックなど、チャンスを決められなかったことには後悔を語る。「ボールが来たときにもう少し落ち着きたい」。すでにPKで1得点を挙げているが、残り2試合では流れの中から得点を奪うつもりだ。
(取材・文 石川祐介)