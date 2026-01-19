外為サマリー：１５７円８０銭前後で推移、一時リスク回避のドル売り・円買いも 外為サマリー：１５７円８０銭前後で推移、一時リスク回避のドル売り・円買いも

１９日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５７円８９銭前後と前週末午後５時時点に比べ２０銭強のドル安・円高。ユーロは１ユーロ＝１８３円６０銭前後と同５銭程度のユーロ安・円高で推移している。



ドル円は、午前９時すぎの時点では１５７円８０銭前後で推移していたが、午前１０時２０分過ぎには１５７円４０銭近辺にドル安・円高が進んだ。グリーンランドを巡る欧米の対立が懸念されるなか、リスク回避のドル売り・円買いが流入した。また、東京株式市場で日経平均株価が一時８００円を超える下落となったことも、「低リスク通貨」とされる円には買い要因に働いた。ただ、午後にかけては再び１５７円８０銭前後へ値を戻した。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１６２７ドル前後と同０．００１０ドル強のユーロ高・ドル安で推移している。











出所：MINKABU PRESS