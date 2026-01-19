アプリックス<3727.T>＝ストップ高。祖業のソフト基盤技術から撤退しＩｏＴ分野に経営資源を集中しており、主力のストックビジネス事業が成長シナリオの帰趨を左右する状況にある。そうしたなか、資本戦略にも力を入れ、前週末１６日取引終了後、統合型マーケティング事業を展開するグローバルキャストを株式交換によって完全子会社化することを発表、これを手掛かり材料に投資マネーが集中している。株価が低位に位置するとともに時価総額５０億円未満と超小型株で、足の速さに期待した個人投資家などの短期資金を誘引している。



ライトアップ<6580.T>＝急速人気化でストップ高。きょう１９日寄り前、中小企業向けＡＩエージェント・パッケージの１２月の受注実績を発表した。１２月の受注実績は１３３７体で目標としていた１０００体を大きく上回っており、材料視した買いが流入している。９月の受注実績５３９体から大幅に拡大した。今後は受注母数の拡大を基盤としつつ、検討期間の短縮や高付加価値案件の比率向上を図る。



ヘッドウォータース<4011.T>＝上げ足加速で４連騰。一時１１％を超える急騰で３６９０円まで駆け上がった。人工知能（ＡＩ）を活用したソリューションを開発から運用・保守まで一気通貫で対応し企業のデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）需要を取り込んでいる。特に先駆的な活躍をみせるＡＩエージェント分野の延長線上にあるロボティクスや自動運転分野に積極参入の構えをみせており、フィジカルＡＩ関連の有力株として投資資金を引き寄せている。業績もトップラインの伸びが際立っており、将来的な利益成長加速に対する期待も大きい。



ＦＩＧ<4392.T>＝商いを膨らませ４連騰で大幅高。モバイルクリエイトと石井工作研究所を軸に共同持ち株会社の形態で発足した企業だが、業務テリトリーは幅広く、車載関連装置の製造やＧＰＳを活用したタクシー配車システムなど自動車業界向けで活躍度合いを高めている。ＡＧＶ（無人搬送車）やＡＭＲ（自律走行搬送ロボット）などでも実績が高いことで、フィジカルＡＩ関連の一角として頭角を現してきた。業績も２５年１２月期は回復色が鮮明で、３００円台の株価には値ごろ感が漂っている。



ヴィッツ<4440.T>＝マド開け急伸。１５％を超える上昇で１６９２円まで値を飛ばし昨年来高値を更新した。時価は２１年１０月以来約４年３カ月ぶりの高値圏に浮上している。システム開発を手掛けるが、特に自動車関連の組み込みソフトで実力を発揮する。トヨタグループなど自動車メーカーを中心に需要を獲得しているが、ソフトウェアが車両機能を制御しアップグレードが可能なＳＤＶの開発に傾注していることから、フィジカルＡＩ関連の有力銘柄としてマーケットの視線が集まっている。ここ株価水準を急上昇させているものの、ＰＥＲなどから割高感に乏しいことも投資資金の参戦を促す背景となっているもようだ。



中村超硬<6166.T>＝物色人気にストップ高。前週末１６日に１本値のストップ高で買い物を残す異彩人気に沸いたのに続き、きょうもストップ高まで買われた。中国の輸出規制強化を背景にレアアース関連に位置付けられる銘柄が総花的に買われるなか、同社株はその出遅れとして人気化素地を開花させた。超硬合金加工などに強みを有するが、ナノサイズのゼオライト製品の事業化に傾注している。ゼオライトはレアアース・フリー蛍光体としての活用や、触媒用途としてレアアース代替候補にも挙がっているほか、レアアース回収に際して吸着剤への利用が見込まれる。「国内ではゼオライト関連に位置付けられる銘柄として同社が関連最右翼」（中堅証券ストラテジスト）という指摘もあり、持ち前の急騰習性に火がついた格好だ。



出所：MINKABU PRESS