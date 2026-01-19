ネクセラファーマ<4565.T>がこの日の取引終了後、韓国で不眠治療薬として開発中のデュアルオレキシン受容体拮抗薬ダリドレキサントに関して、無作為化二重盲検プラセボ対照第３相臨床試験のトップライン結果において、良好な成績が得られたと発表した。



同薬は、日本では塩野義製薬<4507.T>と流通及び販売に関する提携契約を締結し、「クービビック錠」として販売されている。今回の試験結果を受け、同社では２６年第１四半期に韓国における製造販売承認を申請し、２７年第１四半期の承認を目指している。



