Ｔｅｒｒａ Ｄｒｏｎｅ<278A.T>がこの日の取引終了後、宮城県石巻市とクマ出没時の被害防止に関する協定を結ぶ企業に対して、自社開発の「クマよけスプレー搭載ドローン」の提供と運用支援を開始したと発表した。



「クマよけスプレー搭載ドローン」は同社が昨年１１月に開発したもので、地上からクマに一切接近することなく、約５００メートル～１キロメートル離れた場所から遠隔操作でスプレーを噴射。オペレーターの安全を完全に確保しつつ、即効性の高い追い払いを実施するもの。今回のクマ対策における地方自治体と民間企業の具体的な連携は初めての事例であり、テラドローンは石巻市における取り組みが今後のクマ対策におけるモデルケースになると位置づけ、全国の自治体への展開を目指すとしている。



出所：MINKABU PRESS