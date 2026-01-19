バルサ18歳MFがパリSG移籍へ…フリック監督は納得いかず「サッカーの世界ではいろいろなことが起こる」
バルセロナMFドロ・フェルナンデス(18)はパリSGへ移籍することになるようだ。スペイン『マルカ』が伝えた。
2008年1月12日生まれでバルセロナの下部組織出身者は、昨年8月のアジアツアーでは神戸との親善試合でゴールを奪取。今季のラ・リーガ第7節ソシエダ戦でリーガデビューを飾ると、ラ・リーガ4試合に出場していた。
しかし、多くの出場機会を得られないこともあり、ヨーロッパの主要クラブから複数のオファーを受けていた。フランス『レキップ』によると、ルイス・エンリケ監督が率いるパリSGが獲得レースを制したようで、契約解除金600万ユーロ(約11億円)を支払い、30年6月までの長期契約を締結するという。
近日中には正式発表される見込みだが、バルセロナのハンジ・フリック監督は納得いかない模様。ラ・リーガ第20節ソシエダ戦の前日会見では「彼の退団はまだ確定していない」と話しつつ、取り巻きを痛烈に批判している。
「確定していないから、その件については何も話さない。でも、サッカーの世界ではいろいろなことが起こる。彼は18歳で自ら決断を下せる選手だが、彼を煽動する大人たちもいる。これ以上は何も言いたくない」
「選手全員、そして若い選手たちにも話しているが、我々は世界最高のチームの一つであり、彼らは世界最高の選手たちと練習し、プレーしている。バルセロナでプレーしたいのなら、全力を尽くさなければならない」
