　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


59185.37　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
55926.11　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
55450.09　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
55400.59　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
54367.21　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
53975.17　　ボリンジャー:＋2σ(13週)

53583.57　　★日経平均株価19日終値

53576.75　　6日移動平均線
52808.31　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
52770.08　　均衡表転換線(日足)
52500.24　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
51832.80　　新値三本足陰転値
51615.82　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
51565.55　　均衡表基準線(日足)
51499.64　　均衡表転換線(週足)
51249.41　　25日移動平均線
51025.32　　13週移動平均線
50279.14　　均衡表雲上限(日足)
49830.12　　75日移動平均線
49690.50　　ボリンジャー:-1σ(25日)
49550.40　　ボリンジャー:-1σ(13週)
48497.26　　均衡表雲下限(日足)
48131.60　　ボリンジャー:-2σ(25日)
48075.47　　ボリンジャー:-2σ(13週)
47831.04　　26週移動平均線
47168.92　　均衡表基準線(週足)
46600.55　　ボリンジャー:-3σ(13週)
46572.70　　ボリンジャー:-3σ(25日)
44046.27　　ボリンジャー:-1σ(26週)
43216.51　　200日移動平均線
40261.49　　ボリンジャー:-2σ(26週)
38061.28　　均衡表雲上限(週足)
36476.72　　ボリンジャー:-3σ(26週)
36429.29　　均衡表雲下限(週足)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　83.67(前日91.10)
ST.Slow(9日)　　89.43(前日91.63)

ST.Fast(13週)　 88.43(前日80.77)
ST.Slow(13週)　 81.78(前日74.88)

［2026年1月19日］

株探ニュース