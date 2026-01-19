

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





59185.37 ボリンジャー:＋3σ(26週)

55926.11 ボリンジャー:＋3σ(25日)

55450.09 ボリンジャー:＋3σ(13週)

55400.59 ボリンジャー:＋2σ(26週)

54367.21 ボリンジャー:＋2σ(25日)

53975.17 ボリンジャー:＋2σ(13週)



53583.57 ★日経平均株価19日終値



53576.75 6日移動平均線

52808.31 ボリンジャー:＋1σ(25日)

52770.08 均衡表転換線(日足)

52500.24 ボリンジャー:＋1σ(13週)

51832.80 新値三本足陰転値

51615.82 ボリンジャー:＋1σ(26週)

51565.55 均衡表基準線(日足)

51499.64 均衡表転換線(週足)

51249.41 25日移動平均線

51025.32 13週移動平均線

50279.14 均衡表雲上限(日足)

49830.12 75日移動平均線

49690.50 ボリンジャー:-1σ(25日)

49550.40 ボリンジャー:-1σ(13週)

48497.26 均衡表雲下限(日足)

48131.60 ボリンジャー:-2σ(25日)

48075.47 ボリンジャー:-2σ(13週)

47831.04 26週移動平均線

47168.92 均衡表基準線(週足)

46600.55 ボリンジャー:-3σ(13週)

46572.70 ボリンジャー:-3σ(25日)

44046.27 ボリンジャー:-1σ(26週)

43216.51 200日移動平均線

40261.49 ボリンジャー:-2σ(26週)

38061.28 均衡表雲上限(週足)

36476.72 ボリンジャー:-3σ(26週)

36429.29 均衡表雲下限(週足)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 83.67(前日91.10)

ST.Slow(9日) 89.43(前日91.63)



ST.Fast(13週) 88.43(前日80.77)

ST.Slow(13週) 81.78(前日74.88)



［2026年1月19日］



株探ニュース

