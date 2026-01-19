【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(19日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
59185.37 ボリンジャー:＋3σ(26週)
55926.11 ボリンジャー:＋3σ(25日)
55450.09 ボリンジャー:＋3σ(13週)
55400.59 ボリンジャー:＋2σ(26週)
54367.21 ボリンジャー:＋2σ(25日)
53975.17 ボリンジャー:＋2σ(13週)
53583.57 ★日経平均株価19日終値
53576.75 6日移動平均線
52808.31 ボリンジャー:＋1σ(25日)
52770.08 均衡表転換線(日足)
52500.24 ボリンジャー:＋1σ(13週)
51832.80 新値三本足陰転値
51615.82 ボリンジャー:＋1σ(26週)
51565.55 均衡表基準線(日足)
51499.64 均衡表転換線(週足)
51249.41 25日移動平均線
51025.32 13週移動平均線
50279.14 均衡表雲上限(日足)
49830.12 75日移動平均線
49690.50 ボリンジャー:-1σ(25日)
49550.40 ボリンジャー:-1σ(13週)
48497.26 均衡表雲下限(日足)
48131.60 ボリンジャー:-2σ(25日)
48075.47 ボリンジャー:-2σ(13週)
47831.04 26週移動平均線
47168.92 均衡表基準線(週足)
46600.55 ボリンジャー:-3σ(13週)
46572.70 ボリンジャー:-3σ(25日)
44046.27 ボリンジャー:-1σ(26週)
43216.51 200日移動平均線
40261.49 ボリンジャー:-2σ(26週)
38061.28 均衡表雲上限(週足)
36476.72 ボリンジャー:-3σ(26週)
36429.29 均衡表雲下限(週足)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 83.67(前日91.10)
ST.Slow(9日) 89.43(前日91.63)
ST.Fast(13週) 88.43(前日80.77)
ST.Slow(13週) 81.78(前日74.88)
［2026年1月19日］
株探ニュース