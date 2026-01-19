¡Ö¥Ð¥¿¥Ð¥¿¡×¡Ö°õºþÊª´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¡Ä¡×½°±¡²ò»¶¤Ë¸þ¤±¤ÆÂçºå¤Ç¤âÁªµó½àÈ÷¤¬²ÃÂ®¡¡°Ý¿·¤È¤ÎÏ¢Î©¤Ç¼«Ì±µÄ°÷¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤È¥é¥¤¥Ð¥ë¡¢¤É¤¦Áªµó¤¹¤ì¤Ð¡×
¡¡½°±¡Áª¤Ë¸þ¤±À¯³¦¤ÎÆ°¤¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢Âçºå¤Ç¤âÎ©¸õÊä¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Âçºå¤Î¸½Ìò¤Î½°±¡µÄ°÷¤Î»×¤¤¤Ï¡¦¡¦¡¦
¡¡¡Ê¼«Ì±ÅÞÂçºå£±£µ¶è¤ÇÎ©¸õÊäÍ½Äê¡¡ÅçÅÄÃÒÌÀ½°±¡µÄ°÷¡Ë¡Ö¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¡Ê½»Ì±¡Ë¡Ö¤¢¤ó¤¿ÂçÊÑ¤Ê¤Î¤Ë¤³¤ó¤ÊÂçºåµ¢¤Ã¤Æ¤¤ÆÂç¾æÉ×¤Ê¤ó¡©¡×
¡¡¡ÊÅçÅÄµÄ°÷¡Ë¡Ö¤¤¤äÂçºåµ¢¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤È¡£¤³¤³¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤È¡×
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤ÎÅçÅÄÃÒÌÀ½°±¡µÄ°÷¡££±£¸Æü¡¢ÃÏ¸µ¡¦²ÏÆâÄ¹Ìî»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Ìß¤Ä¤Âç²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ê¼«Ì±ÅÞÂçºå£±£µ¶è¤ÇÎ©¸õÊäÍ½Äê¡¡ÅçÅÄÃÒÌÀ½°±¡µÄ°÷¡Ë
¡¡¡Ö»öÌ³½ê¤Ï¤Þ¤À·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤¤¤Þ¤â¤¦¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤¦µÞ¤ÊÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¡£Á°²ó¤Î½°µÄ±¡Áªµó¤¬Ìó£±Ç¯£³¤«·îÁ°¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ë»È¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«ºÆÍøÍÑ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç²¿¤È¤«´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤è¤¦¤È¡×
¡¡Á°²ó¤ÎÁªµó¤Ç¤Ï°Ý¿·¤Î¸õÊä¤ËÇÔ¤ì¤¿ÅçÅÄµÄ°÷¡£°Ý¿·¤¬Ï¢Î©¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ëº£²ó¤ÎÁªµó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÊ£»¨¤Ê»×¤¤¤¬¡¦¡¦¡¦
¡¡¡Ê¼«Ì±ÅÞÂçºå£±£µ¶è¤ÇÎ©¸õÊäÍ½Äê¡¡ÅçÅÄÃÒÌÀ½°±¡µÄ°÷¡Ë
¡¡¡Ö¡Ê°Ý¿·¤È¤Ï¡Ë¤º¤Ã¤È¥é¥¤¥Ð¥ë´Ø·¸¤Ç¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£ÂÐÎ©ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ÊÁªµó¤ò¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï»×¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡º£²ó¡¢Áªµó¶èÄ´À°¤Ï¹Ô¤ï¤Ê¤¤Êý¿Ë¤Î¼«Ì±¤È°Ý¿·¡£Âçºå£±£µ¶è¤Ë¤Ï°Ý¿·¤«¤é±ºÌîÌ÷¿Í½°±¡µÄ°÷¤¬¡¢¶¦»º¤«¤é¤ÏÊ¿»³µ®»Î»á¤¬Î©¸õÊä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÊÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤«¤éÂçºå£±£¶¶è¤ÇÎ©¸õÊä¸¡Æ¤¡¡¿¹»³¹À¹Ô½°±¡µÄ°÷¡Ë
¡¡¡Ö¥Ó¥ëÁ´ÂÎ¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤¨¤¨¤è¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Î©·û¡ÊÌ±¼çÅÞ¡Ë¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤¸¤ã¤¢¤È¤¤¤Ã¤Æ¡££³£°Ëü¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡¡´ÇÈÄ¡×
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç£´´ü¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢½°µÄ±¡µÄ°÷¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¿¹»³¹À¹Ô½°±¡µÄ°÷¡£½êÂ°¤¹¤ëÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤¬Àè½µ¡¢¸øÌÀÅÞ¤È¿·ÅÞ¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×¤ò·ëÀ®¡£ÃÏ¸µ¤Î»Ù»ý¼Ô¤È¤Î½¸¤Þ¤ê¤Ç¤âÏÃÂê¤ÎÃæ¿´¤Ï¤³¤Î¿·ÅÞ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¡Ê½»Ì±¡Ë¡Ö¡ÊÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î¡Ë¤Û¤È¤ó¤É¤ÎµÄ°÷¤µ¤ó¡¡¿·¤·¤¤ÅÞ¤ËÆþ¤ë¤ó¤ä¤í¡©¡×
¡¡¡ÊÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤«¤éÂçºå£±£¶¶è¤ÇÎ©¸õÊä¸¡Æ¤¡¡¿¹»³¹À¹Ô½°±¡µÄ°÷¡Ë
¡¡¡ÖÅÞ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤â¸øÇ§¤Ç¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ìµ½êÂ°¤Ç¤¹¤È¤¤¤¦ÀâÌÀ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤Û¤Ü¡Ê¿·ÅÞ¤Ë¡Ë¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡££²£°Æü¤ËÎ¥ÅÞÆÏ¤ÈÆþÅÞÆÏÆ±»þ¤Ë½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤Û¤ó¤Þ¤ËµÞ¤Ê¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Í¡¢ÂçÊÑ¤Ç¤¹¤±¤É¡×
¡¡¼ÂºÝ¡¢¿·ÅÞ¤ÎÅÞÌ¾¤ä¥í¥´¤ÏÀè½µ¶âÍËÆü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¡£°ÛÎã¤Î¡ÖÃ»´ü·èÀï¡×¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¸«ÄÌ¤·¤Ë²Ã¤¨¤Æ¤Î¡Ö¿·ÅÞ¡×¤Ç¤ÎÁªµó¡£ÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ëÆü¡¹¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÊÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤«¤éÂçºå£±£¶¶è¤ÇÎ©¸õÊä¸¡Æ¤¡¡¿¹»³¹À¹Ô½°±¡µÄ°÷¡Ë
¡¡¡Ö¤º¤Ã¤ÈÅÅÏÃ¤Ê¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¡£Âçºå¡ÊÉÜÏ¢¡Ë¤ÎÂåÉ½¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤º¤Ã¤È¤Ê¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¡£¤½¤ì¤òÄ´À°¤·¤Ê¤¬¤é¤Î¼«Ê¬¤ÎÂÖÀª¤Å¤¯¤ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¡ÈÌÜ¤Î²ó¤ë¤è¤¦¤Ê¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¤¤¤¦¤Î¤«¤Ê¤È¡£°õºþÊª¤Ê¤ó¤«ÅÞÌ¾¤¬´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¤«¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤â´Þ¤á¤Æ¡¢Î©¸õÊä¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤º¤Ã¤ÈË»¤·¤¤¾õÂÖ¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤ÎÂ¾¡¢Âçºå£±£¶¶è¤Ç¤Ï¡¢°Ý¿·¤Î¹õÅÄÀ¬¼ù½°±¡µÄ°÷¤¬Î©¸õÊä¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡½°±¡Áª¤Î¸ø¼¨Æü¤È¤ß¤é¤ì¤ë£±·î£²£·Æü¤Þ¤Ç¤¢¤È£±½µ´Ö¤¢¤Þ¤ê¡¢¤¢¤ï¤¿¤À¤·¤¤ÁªµóÀï¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£