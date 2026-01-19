1/25のF鹿児島vsクボタ戦 「ネオ日置」でパブリックビューイング開催！　

19日、国内最大級のメタバースプラットフォーム「cluster」を運営するクラスター株式会社は、メタバース空間「ネオ日置」にてV.LEAGUE MEN（Vリーグ男子）のフラーゴラッド鹿児島 vs クボタスピアーズ大阪戦のパブリックビューイングを開催することを発表した。

この企画は、2025年11月27日に公開された「cluster版ネオ日置」の完成を記念して行われるもので、日置市をホームタウンとするF鹿児島を「どこに住んでいようが、全力でF鹿児島を応援したい」というファンや市民、県民の声に応えるため、バーチャル空間を活用した新たな応援スタイルを提供するとしている。

今回パブリックビューイングとして開催される、バーチャル空間「ネオ日置」での全力応援企画「ネオ日置フラゴラパブリックビューイング」～ 2026.1.25 クボタスピアーズ大阪戦 ～は、1月25日（日）に平松公園串良平和アリーナで行われるF鹿児島のホームゲームで、現在3位のクボタとの対戦がライブ配信される。定員は500名（事前申込不要、先着順）で参加費も無料となっている。