WBCとMLBが19日、共同でインスタグラムを更新。野球の世界一を決めるワールド・ベースボール・クラシック(WBC)開幕を前に、前回大会での名場面トップ10を発表しました。

準決勝メキシコ戦での逆転勝利や大谷翔平選手の二刀流などで、日本中を盛り上げ、優勝を果たした侍ジャパン。感動を呼ぶ場面が並ぶ中、トップ5には日本代表対メキシコ代表の準決勝3シーンが入りました。

第5位には、5回ウラ岡本和真選手が放ったフェンスを越える打球をランディ・アロサレーナ選手がジャンピングキャッチしたシーンです。本塁打かと思われた打球でしたが、アロサレーナ選手の好守備によって、日本の得点を阻止しました。キャッチした後仁王立ちした姿がさらに印象を残しました。

続いて第4位に選ばれたのは7回、3点を追う場面で、吉田正尚選手が右手1本で放った3ラン本塁打。ファウルとも見えた打球が、ライトスタンド際に運ばれた場面は、日本の逆転勝利へ口火を切りました。

メキシコ戦で忘れてはいけないシーンが2位に入ります。9回ノーアウト1・2塁の場面で不振に苦しんでいた村上宗隆選手が放った逆転サヨナラ打です。日本中を歓喜の輪に包み込んだ場面が選出されました。

そして、その感動の場面を唯一上回ったのは、まさに歴史的対決となった決勝での「大谷選手vsマイク・トラウト選手」のシーンです。当時エンゼルスでともにプレーしていた二人の対決は大きな話題を呼びました。9回2アウトの場面で世界一が決まる瞬間を、世界が認める最高の投手と最高の打者がぶつかります。結果は大谷選手がフルカウントから空振り三振を奪い、劇的な幕切れで2009年の第2回大会以来3大会ぶり(14年ぶり)世界一となりました。

WBC開幕は3月5日。2026年大会でもさらなる名シーンが生まれるのでしょうか。