¡ÚÎ©Àî¶¥ÎØ¡¦¥¬¡¼¥ë¥º¡Û¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥àA¤ÎÃçÂô½Õ¹á¤¬°Û¼¡¸µ¤ÎÆ¨¤²¤Ç1ÃåÈ¯¿Ê¡Öº£Ç¯¤Ï£Çµ¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¡×
¡¡Î©Àî¶¥ÎØ£Æµ¡Ö£È£Ð£Ã£Ê£ÃÇÕ¡¦¥µ¥ó¥¹¥ÝÇÕ¡×¤Ï£±£¹Æü¤Ë³«Ëë¤·¡¢£¶£Ò¤Î¥¬¡¼¥ë¥ºÍ½Áª£±¤Ç¤ÏÃçÂô½Õ¹á¡Ê£²£´¡áÊ¡°æ¡Ë¤¬Á¯¤ä¤«¤ÊÆ¨¤²ÀÚ¤ê¤Ç¡¢¿·Ç¯°ìÈ¯ÌÜ¤Î¥ì¡¼¥¹¤ò£±Ãå¤Ç¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à£Á¤Î´ÓÏ½¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£ÂÇ¾â£·ÈÖ¼ê¤â£²¥»¥ó¥¿¡¼²á¤®¤«¤éÆ§¤ß¾å¤²¤ÆºÇ½ª¥Û¡¼¥à¤Ç½ÐÀÚ¤ë¤È¡¢°ìµ¤¤Ë¸åÂ³¤ò°ú¤Î¥¤·¤Æ°ì¿ÍÎ¹¡££²Ãå¤ÎµÈÂ¼ÁáÌí¹á¤Ë£¸¼Ö¿Èº¹¤ò¤Ä¤±¤ë²÷¾¡¤Ë¡ÖºÇ¸å¤Ï¥¿¥ì¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÂÇ¾â¤ÇÁ°¤ò¼è¤Ã¤¿µÈÂ¼¤¬½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«ÌÂ¤Ã¤¿¤¬¡ÖÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¼¡¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¹Ô¤±¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼«¿È¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤âÇ¼ÆÀ¤ÎÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÏÄÌ¾ï³«ºÅ¤ò£¶Ï¢¾¡¤ÇÄù¤á¤¿¤¬¡¢´Î¿´¤Î£ÇµÀïÀþ¤Ç¤ÏÉÔ´°Á´Ç³¾Æ¤À¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤ËÆ±£±£±·î¤Î¶¥ÎØº×½÷»Ò²¦ºÂÀï¡Ê¾®ÁÒ¡Ë¤Ç¤Ï·è¾¡¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿º´Æ£¿åºÚ¤òÄÉÁö¤¹¤ë¤â¾¡Éé¤É¤³¤í¤Ç¼ÖÎØ¤¬ÀÜ¿¨¤·¤ÆÍî¼Ö¼º³Ê¡£¡ÖÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¯¡¢¶ì¼ê¤ÊÉôÊ¬¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤¤¤Ä¤«µ¯¤³¤ëÍî¼Ö¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡££±Ç¯¤òÄÌ¤·¤Æ£Çµ¤Î·è¾¡¤Ç°ì¤Ä¤â¼«Ê¬¤Î¥ì¡¼¥¹¤ò¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È²ù¤ä¤à¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï£³·î¤Î¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ë¤«¤é¶¥µ»¤¬¥·¡¼¥º¥ó¤ËÆþ¤ë¡£¥¬¡¼¥ë¥º¥±¥¤¥ê¥ó¤È¶¥µ»¤ÎÆóÅáÎ®¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï£´·î¥ª¡¼¥ë¥¬¡¼¥ë¥º¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ê¾¾¸Í¡Ë¤ò½ü¤¯£Çµ¤Ë¤Ï½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤È¤¤¤¤¡Öº£Ç¯¤Ï·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¡×¤È¤Î»×¤¤¤Ï¶¯¤¤¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤âº£³«ºÅ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤â¤¢¤ëÇßÀîÉ÷»Ò¤Ï¾è¤ê±Û¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤ÊÉ¤Ç¡ÖÇßÀî¤µ¤ó¤Ë¤Ï£Çµ¤Ç£±²ó¤âÀèÃå¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÀÅ¤«¤ËÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤º¤Ï£²£°Æü¤Î£¶£Ò¥¬¡¼¥ë¥ºÍ½Áª£²¤âÀ©¤·¤Æ½çÅö¤Ë¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¡¢£²£±Æü¤Î·è¾¡¤ÇÇßÀî¤ËÄ©¤à¡£