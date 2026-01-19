Bリーグ・オールスター戦

バスケットボールのBリーグは18日、オールスター戦を長崎市ハピネスアリーナで開催。「B・WHITE」が「B・BLACK」に133-122で勝利した。この試合は開始6秒でいきなり“アンスポ”のパフォーマンスが飛び出し、お祭りならではの光景にファンも笑いを誘われていた。

試合開始直後だった。ボールを持っていた「B・WHITE」の渡邊雄太に、相手の吉井裕鷹が猛烈に迫った。ハグするような形で接触した。レフェリーが笛を吹き、アンスポーツマンライクファウルになってしまった。

もちろんこれはファンサービス。「B・BLACK」のSF/PF/C枠で最多となる19万1932票を集めてスターターに選出された吉井だが、怪我を抱えており、直前の記者会見でも「1秒になるのか10秒になるのか、1分になるのか40分になるのか分からない」などと出場時間について語っていた。理由もなくファウルをするはずがなく、相手の渡邊も笑顔。会場に笑いを残し、ベンチへと下がった。

X上のファンからは「吉井ちゃん開始6秒は草」「開始6秒で吉井がアンスポ吹かれたって聞いて俄然見たくなったオールスター」「※彼は怪我で本来出られません」「吉井バスケ史上最速アンスポ笑笑」「吉井のアンスポで幕開けは草」「吉井は怪我の中よく盛り上げました」「史上初？のオールスターでアンスポ」「ナビの演技がうますぎた」などと反響が集まった。

吉井は試合後、自身のインスタグラムのストーリー機能で「たくさんの方に投票していただいたのにもかかわらず参加できず申し訳なかったです。その分復帰してから最後まで全力で戦い抜きます。オールスター、たくさんのご視聴ありがとうございました」とメッセージをつづっている。



