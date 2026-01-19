¡Ö¥Õ¥§¥¹¥Ð+¡×¡¢¡Ö1.5¼þÇ¯µÇ°¡Ø#¥Þ¥¤¥Õ¥§¥¹¥ÐÂç¾Þ¡Ù¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò¸ø¼°X¤Ë¤Æ³«ºÅ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë²èÁü¤äÆ°²è¤Ê¤É¤âÅê¹Æ¤Ç¤¤ë
¡¡¥³¥í¥×¥é¤Ï¡¢Android/iOS/SteamÍÑÂçÍðÀï¥Ñー¥Æ¥£¥í¥¤¥ä¥ë¡Ö¥Õ¥§¥¹¥Ð+¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢1·î19Æü¤«¤é¡Ö1.5¼þÇ¯µÇ°¡Ø#¥Þ¥¤¥Õ¥§¥¹¥ÐÂç¾Þ¡Ù¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò¡Ö¥Õ¥§¥¹¥Ð+¡×¸ø¼°X¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Õ¥§¥¹¥Ð+¡×¤Ï¡¢1¥×¥ì¥¤5Ê¬¤Ç¼ê·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ëÂçÍðÀï¥Ñー¥Æ¥£¥í¥¤¥ä¥ë¥²ー¥à¤Ç¡¢2024Ç¯8·î30Æü¤è¤ê¡Ö¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥È¥ë¡×¤È¤·¤Æ¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¡£2025Ç¯1·î30Æü¤«¤é¤Ï¥¿¥¤¥È¥ëÌ¾¤ò¡Ö¥Õ¥§¥¹¥Ð+¡×¤È¤·¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1.5¼þÇ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ëº£²ó¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡Ê¥×¥ìー¥äー¡Ë¤¬¹Í¤¨¤ë¡Ö¥Þ¥¤¥Õ¥§¥¹¥ÐÂç¾Þ¡×¤òÊç½¸¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¡Ö¥Õ¥§¥¹¥Ð+¡×¸ø¼°X¤ò¥Õ¥©¥íー¤Î¤¦¤¨¡¢¥æー¥¶ー¤¬¡Ö¥Õ¥§¥¹¥Ð¤Ç¸ì¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡×¤ä¡Ö¼«Ëý¤·¤¿¤¤¤³¤È¡×¡¢¡Ö»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤³¤È¡×¤Ê¤É¤ò¡Ö#¥Þ¥¤¥Õ¥§¥¹¥ÐÂç¾Þ¡×¤òÉÕ¤±¤Æ¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç±þÊç¤Ç¤¤ë¡£
¡¡²¿ÅÙ¤Ç¤âÅê¹Æ¤Ç¤¡¢¥Æ¥¥¹¥È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¤¥é¥¹¥È¤ä¥¥ã¥é¥«¥¹¥¿¥à²èÁü¡¢Æ°²è¤òÉÕ¤±¤ÆÅê¹Æ¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£Åê¹Æ¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿¤â¤Î¤Ï¡¢1·î28Æü¤Ë¼Â»ÜÍ½Äê¤Î1.5¼þÇ¯À¸ÊüÁ÷¤Ë¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú1.5¼þÇ¯µÇ°¡Ö#¥Þ¥¤¥Õ¥§¥¹¥ÐÂç¾Þ¡×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Û
³«ºÅ¡§1·î19Æü～
¡¦±þÊçÊýË¡
¡Ê1¡Ë¡Ö¥Õ¥§¥¹¥Ð+¡×¸ø¼°X¡Ê@festibattle¡Ë¤ò¥Õ¥©¥íー
¢¢¡Ö¥Õ¥§¥¹¥Ð+¡×¸ø¼°X
¡Ê2¡Ë¡Ö#¥Þ¥¤¥Õ¥§¥¹¥ÐÂç¾Þ¡×¤òÉÕ¤±¤Æ¼«¿È¤Î¥Õ¥§¥¹¥ÐÂç¾Þ¤òX¤ËÅê¹Æ
¢¨²¿ÅÙ¤Ç¤âÅê¹ÆOK
¢¨¥Æ¥¥¹¥È¤À¤±¡¢²èÁü¡¢Æ°²è¤òÉÕ¤±¤¿Åê¹Æ¤âOK
¢¨¥¤¥é¥¹¥È¤òÅê¹Æ¤µ¤ì¤ëÊý¤Ï¡Ö#¥Õ¥§¥¹¥Ð¥¢ー¥È¡×¤ÎµºÜ¤â¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹
