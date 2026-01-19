Amazonで毎日開催されているタイムセール。日用品や食品、大型家電など、さまざまな製品がセール価格で販売されています。

‎ガジェットも複数の製品がセールに登場。エレコムが販売するUSB Type-C急速充電器「‎EC-AC10367BK」は、14%オフの2,990円（税込）で販売中です。

ノートパソコンの充電にも対応したコンパクトな充電器がセールに

↑エレコム「‎EC-AC10367BK」

‎EC-AC10367BKは、USB-C×2／USB-A×1の3ポートを備えた急速充電器。USB-Cポート単一使用時には最大67W出力、2ポート同時使用時は最大45W出力、3ポート同時使用時は最大40W出力での充電が可能です。

USB Power DeliveryとPPS規格に対応しており、デバイスに合わせて供給電力を最適化するため、ノートPCやスマートフォン、タブレット、ワイヤレスイヤホン、電子タバコなどの幅広いデバイスを充電できるとのこと。

また、内部にGaN II（窒化ガリウム）を採用したことで、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分は折り畳めるため、持ち運びにも便利です。加えて、制御システムの「Thermal Protection」が製品温度の上昇を24時間制御し、自動で出力をコントロールすることにより、デバイスの安全も守ってくれるとしています。

