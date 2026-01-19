キアヌ・リーヴスと恋人アレクサンドラ・グラントのスケートデート＆キスが話題「可愛すぎる」「何時間でも見てられる」
キアヌ・リーヴスと交際中の芸術家アレクサンドラ・グラントが、インスタグラムにて、ニューヨークのアイコニックなスケート場でのデート＆キス写真を公開。ファンをキュンキュンさせているようだ。
【写真】キアヌ・リーヴス、恋人とレッドカーペット登場でラブラブ
現地時間1月13日の投稿で、アレクサンドラがニューヨークのロックフェラーセンターのスケート場にて、巨大クリスマスツリーをバックにキアヌとスケートデートをする様子を公開。投稿によると、「先週月曜日、『ゴドーを待ちながら』の千秋楽の後、キアヌがニューヨークでデートに誘ってくれた」そうだ。キアヌは昨年秋に、サミュエル・ベケットの不条理劇『ゴドーを待ちながら』でブロードウェイデビューを果たしている。
アレクサンドラはデート実現に関わった関係者やスケートコミュニティに感謝とエールを綴った後、フィギュアスケート選手アリサ・リュウの言葉「人とのつながりは人生で最も重要。すべてに優先する」を引用し、「だからイエス！ つながることにはいつでもイエスと言おう！ 喜びにイエス、疲れていても出かけることにイエス、新しい経験にイエス、自分のやり方ですることにイエス、そしてサプライズに心を開いておくことにもイエス！」と締めくくっている。
色とりどりにライトアップされたツリーの前でキスをする様子や、氷の上で危なっかしく両手を取り合う恋人同士の姿に、ファンは「何時間でも見てられる！！ 愛とはまさにこんな感じ！！」「可愛すぎる」「美しい」「最高にキュートで愛すべき心温まるビデオ」「可愛い過ぎて耐えられない！！」「素敵！ アイススケートに行こう！」「愛にもイエス！」などと反応が寄せられている。
引用：「アレクサンドラ・グラント」インスタグラム（＠grantalexandra）
