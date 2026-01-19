プロボクシングのＷＢＯ女子世界スーパーフライ級１位・チャオズ箕輪（３８）＝ワタナベ＝が、次戦（未定）に向けて米ロサンゼルスで合宿を行っている。期間は１月１３日から３１日まで。当地のサウス・エル・モンテ・ボクシングクラブで元ＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＩＢＦ世界ミドル級統一王者ゲンナジー・ゴロフキン（カザフスタン）のトレーナーを務めていたベン・リラ氏の指導を受け、今後のステップアップを見据えて技術面とフィジカル面の底上げを図っている。

箕輪は所属ジムを通じて「試合では何度も海外に行っていますが、今回は合宿ということで航空券や宿泊施設を自分で調べて予約しました。もうすでに、とても貴重な経験をさせてもらっています。言語の壁や生活の違いなども経験してさらに強くなって帰ってきたいと思います」などとコメント。渡辺均会長（７６）やスポンサーへ向け「感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうギョーザいます！」と決めぜりふで感謝を示した。

箕輪は過去３度、世界王座（暫定含む）に挑むもいずれも敗北。今年こそ悲願の世界王座獲得を目指す。戦績は、１０勝（７ＫＯ）４敗。