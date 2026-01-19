マット・デイモンの妻ルシアナは、夫と出会う前はベン・アフレックの方が素敵だと思っていたという。2003年にフロリダ州マイアミのバーで知り合ったマットとルシアナ。交際数カ月後に、マットはルシアナの親友を紹介され、その親友が1997年の映画「グッド・ウィル・ハンティング」の中でマットがタイプ、ルシアナはベンの方が好みだったことが発覚したそうだ。



【写真】幼なじみの2人 肩組みショットのマット・デイモンとベン・アフレック

2005年9月のレイバーデー直前にルシアナにプロポーズしたマット。ベンと共同出演したSiriusXMのラジオ番組「ハワード・スターン・ショー」でこう振り返った。「これは本当の話さ。付き合って数カ月経った頃、ルシアナが認めたんだ。たぶん高校時代の親友に会った時だったと思う。そこで2人が『グッド・ウィル・ハンティング』を一緒に観に行った話が出て、親友は僕をキュートな方、ルシアナはベンをキュートだと思っていたって。本人も僕に認めたんだ。こっちは『君、間違えたの？』って感じさ。向こうは『23年も前の話でしょ』って」



自身とベンが共演する新作映画「ザ・リップ」をプロデュースするルシアナについてマットは、かつてベンの方がタイプだったことは特に気にしていないと続けた。



一方のベンはルシアナについて「彼女は素晴らしいプロデューサーで、本当に良い友人だ。彼女からそんな雰囲気は全然感じなかった。現実の僕が何かしていたことが原因だろうね」と語る。



2005年12月にニューヨーク・マンハッタンでプライベートな式を挙げて、ルシアナと結婚したマットだが、こう冗談めかしていた。「結局、彼女はベンに会って、そんな気持ちが消え去ったんだ」



ジェニファー・ガーナーやジェニファー・ロペスとの結婚歴があるベンはマットとルシアナについて、「本当に素晴らしい結婚生活と友情だ。2人は離れていても、互いに独立した存在でありながら、お互いのパートナーであり続けている」と称賛してもいた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）