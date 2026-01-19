「ほぼネイキッド！」……そんな言葉が、現地時間1月11日にロサンゼルスで開催された「ゴールデン・グローブ賞」授賞式の夜、瞬く間に飛び交った。レッドカーペットに現れた女優のジェニファー・ローレンス（35）は、バストとヒップがかろうじて見えない姿で登場。遠目には、ほぼヌードにも見えるほどの大胆なデザインで、会場のみならずSNSでも一気に注目をさらった。

【写真】「ほぼ裸！」な大胆ドレス姿で登場したジェニファー。背中と両脇が丸見えなドレスを着用したジェナも

ジェニファーが身にまとっていたのはジバンシィのドレス。透け感のあるメッシュ地をベースに、淡いピンク色の花々がなめらかな体のラインに沿って咲くよう刺繍されている。着用したジェニファーの姿は上品で、むしろ幻想的な雰囲気すら漂っていた。

この日の授賞式では、クラシックなイブニングドレスに身を包んだ女優が大多数を占めていたため、ジェニファーの装いはひときわ異彩を放った。「攻めすぎている」「さすがに裸同然は驚く」「もはや芸術だ」「女神の降臨！」といったさまざまな声が飛び交い、SNSは騒然。長らく"親しみやすいアメリカン・スイートハート"として愛されてきただけに、その大胆な姿は、より強いインパクトを与えたようだ。

2018年には大胆な悩殺ドレス姿も披露

授賞式には、豊満なラインを強調したスパンコールドレスで注目を集めたカイリー・ジェンナー（28）、背中と両脇が丸見えで、横からはほとんど裸に見えるドレスを着用したジェナ・オルテガ（23）も登場したが、ジェニファーの立ち位置は彼女たちとは一線を画す。主演映画『Die My Love（原題）』で映画ドラマ部門の主演女優賞にノミネートされた、主役の一人として式に臨んでいたからだ。

確かなキャリアと実績を背負ったオスカー女優が選んだ、"透け感全開"ルック。若手女優が同じことをすれば「あざとい」「必死」と叩かれかねないが、キャリアを積み重ね、30代半ばのジェニファーがやると「余裕」のあらわれにも感じられる。

ジェニファーがセクシーな装いで世間を驚かせたのは、今回が初めてではない。2017年9月の『マザー！』のロンドンプレミアでは、グレーのシースルー生地に蜘蛛の巣のようなメッシュをあしらったネットドレスや、2018年2月の『レッド・スパロー』のヨーロッパ・プレミアで披露した、胸元からサイドまでが大胆に開いた悩殺ドレスも、今も語り草となっている。

今回のゴールデン・グローブ賞は惜しくも逃したものの、式後の話題は彼女一色。トロフィーは逃し、「女神のようなジェニファーのドレス」は多くの人の脳裏に強烈に焼きつき、記憶に残るという点において勝利を収めた。

"ほぼヌード"が、ただの露出で消費されない理由

ジェニファーは、2014年に多くのセレブが被害に遭ったiCloudハッキング事件で、自撮りヌードなど極めてプライベートな写真が流出する被害に遭っている。

当時、この事件を屈辱的な経験だと語っていたことを思えば、今回の"ほぼヌード"ドレスが、ただの露出として消費されない理由も見えてくる。話題性だけを狙ったのではなく、あくまで自分の意思で"ヌードに見える表現"を選んだのだ。

確かな実績と演技力を持ちながら、守りに入らず、さらりと攻める。そんな姿勢こそが、ジェニファー・ローレンスが今なおハリウッドで第一線に立ち続ける理由なのだろう。