中国の交流サイト（SNS）に、韓国釜山（プサン）の海雲台（ヘウンデ）警察署内部の写真が投稿され話題だ。警察によると、中国人観光客が警察署を訪れた際に密かに撮影した写真を共有したものという。

最近中国のSNS抖音のあるアカウントに海雲台警察署内部の写真数枚が投稿された。写真は警察署の机に座り業務用コンピュータと事務室を見る構図で撮影された。コンピュータのモニターはついたままだった。

投稿者は写真とともに「I work」（働く）と書いた。

この投稿は韓国のSNSにも拡散し、ネットユーザーは安全保障に対する不安感を示した。ネットユーザーらは「中国人が本当に警察に採用されたのか」「警察署内のモニター画面を露出してもいいのか」「中国人が警察署に忍び込んだのか真偽が気がかりだ」などの反応を見せた。

これと関連し警察は昨年11月、中国人観光客が紛失した財布を探しに海雲台警察署交通課を訪れた時に密かに撮った写真を上げたものと説明した。

また、この観光客の携帯電話のバッテリーが充電切れだったため、事務室の机にある充電器で充電させている間に写真を撮ったものと推定している。

ただし警察は、投稿の「I work」という表現だけでは韓国警察を詐称したとは言い切れず、詐称容疑で立件するのは難しいという立場だ。警察関係者は「捜査依頼するかについては現在検討中」と明らかにした。