週明け１９日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前営業日比１２．０９ポイント（０．２９％）高の４１１４．００ポイントと５日ぶりに反発した。

中国経済対策の期待感が相場を支える。取引時間中に公表された中国の重要経済指標が国内経済の不透明感を強めさせる内容だったことを受け、当局が追加の景気対策を打ち出すとの思惑が広がった。市場では、２月の春節前に金融緩和が実施されるとの見方もある。中国国家統計局が発表した統計では、２０２５年のＧＤＰ成長率は５．０％と予想通り政府目標を達成したが、２５年の固定資産や不動産の投資は予想以上に縮小し、１２月の小売売上高は前月から減速した。（亜州リサーチ編集部）

業種別では、自動車の上げが目立つ。安徽江淮汽車集団（６００４１８／ＳＨ）が４．８％高、北汽福田汽車（６００１６６／ＳＨ）が３．７％高、遼寧曙光汽車集団（６００３０３／ＳＨ）が２．８％高、上海汽車集団（６００１０４／ＳＨ）が１．７％高、重慶千里科技（６０１７７７／ＳＨ）が１．４％高で引けた。上海市政府系の上海汽車に関しては、業績成長も手がかり。同社は先週、２５年の通期利益が４３８〜５５８％拡大するとの見通しを明らかにした。

消費関連株の一角も高い。免税店の中国旅遊集団中免（６０１８８８／ＳＨ）と冷凍食品の安井食品集団（６０３３４５／ＳＨ）がそろって５．６％、百貨店の王府井集団（６００８５９／ＳＨ）が３．２％、スーパーの永輝超市（６０１９３３／ＳＨ）が２．３％、パン・菓子の桃李麺包（６０３８６６／ＳＨ）が１．９％、酒造の青島ビール（６００６００／ＳＨ）が１．３％ずつ上昇した。国家統計局の局長がきょう、２０２６年の消費は着実な成長が予測できると述べたこともプラス。当局の消費刺激策も期待された。

軍需産業株も物色される。航空宇宙・防衛電子製品の中航航空電子系統（６００３７２／ＳＨ）と航空用エンジンメーカーの中航動力（６００８９３／ＳＨ）、航空製品の中国航発航空科技（６００３９１／ＳＨ）がそろって１０．０％（ストップ）高、航空宇宙製品の江西洪都航空工業（６００３１６／ＳＨ）が８．９％高、航空機開発・製造・販売の中航瀋飛（６００７６０／ＳＨ）が３．９％高で取引を終えた。発電・電力設備株、自動車株、資源・素材株、運輸株なども買われている。

半面、金融株はさえない。杭州銀行（６００９２６／ＳＨ）が２．０％、中国農業銀行（６０１２８８／ＳＨ）が１．５％、新華人寿保険（６０１３３６／ＳＨ）が１．７％、華泰証券（６０１６８８／ＳＨ）が１．０％ずつ下落した。医薬株、ハイテク株、メディア関連株も売られている。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が１．４６ポイント（０．５６％）高の２６０．５１ポイント、深センＢ株指数が２．７８ポイント（０．２２％）安の１２５７．１１ポイントで終了した。

