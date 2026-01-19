韓国人気ドラマ「ＳＫＹキャッスル」や「梨泰院クラス」に出演し人気上昇も、過去のいじめ加害疑惑が浮上し活動を休止していた俳優のキム・ドンヒ（２６）が４年ぶりに活動を再開すると１９日、現地メディアのＭＢＣ芸能などが報じた。

キム・ドンヒの新所属事務所・ｎｅｏｓエンターテインメントはこの日「俳優・キム・ドンヒと専属契約を結び、今後マネジメントおよび演技活動全般を担当することになった」と公式発表したという。

キム・ドンヒは２０１８年にウェブドラマ「Ａ-ＴＥＥＮ」でデビュー、同年出演の「ＳＫＹキャッスル」で知名度を上げた。特に２０年に「梨泰院クラス」後に出演したドラマ「人間レッスン」では複合的な感情演技を披露し高評価を得て、主役級俳優として今後が期待されていた。

しかし２１年、過去に障害のある同級生をいじめていたという疑惑が浮上。キム・ドンヒ側は法的対応に出たが、情報提供者たちに「嫌疑なし」の処分が下され世間の論争は激化した。その後、キム・ドンヒは全ての活動を中断し約１年後の２２年１月、当時の所属事務所を通して「幼い頃の未熟な考えで、友人の気持ちを深く理解できなかった」「深く反省し、傷ついた方々へお詫び申し上げる」といじめの事実を認め、謝罪していた。