気象台は、午後4時24分に、なだれ注意報を釧路市阿寒、根室市、厚岸町、浜中町、標茶町、弟子屈町、鶴居村、別海町、中標津町、標津町、羅臼町に発表しました。

根室、釧路地方では、風雪や大雪、なだれ、電線等への着雪に注意してください。釧路地方では、高潮に注意してください。

【なだれ注意報（発表中）と予報値】

■釧路市阿寒

□なだれ注意報【発表】

20日にかけて注意



■根室市

□なだれ注意報【発表】

20日にかけて注意





■厚岸町□なだれ注意報【発表】20日にかけて注意■浜中町□なだれ注意報【発表】20日にかけて注意■標茶町□なだれ注意報【発表】20日にかけて注意■弟子屈町□なだれ注意報【発表】20日にかけて注意■鶴居村□なだれ注意報【発表】20日にかけて注意■別海町□なだれ注意報【発表】20日にかけて注意■中標津町□なだれ注意報【発表】20日にかけて注意■標津町□なだれ注意報【発表】20日にかけて注意■羅臼町□なだれ注意報【発表】20日にかけて注意