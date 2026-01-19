【なだれ注意報】北海道・釧路市阿寒、根室市、厚岸町、浜中町、標茶町、弟子屈町などに発表（雪崩注意報） 19日16:24時点
気象台は、午後4時24分に、なだれ注意報を釧路市阿寒、根室市、厚岸町、浜中町、標茶町、弟子屈町、鶴居村、別海町、中標津町、標津町、羅臼町に発表しました。
根室、釧路地方では、風雪や大雪、なだれ、電線等への着雪に注意してください。釧路地方では、高潮に注意してください。
【なだれ注意報（発表中）と予報値】
■釧路市阿寒
□なだれ注意報【発表】
20日にかけて注意
■根室市
□なだれ注意報【発表】
20日にかけて注意
■浜中町
□なだれ注意報【発表】
20日にかけて注意
■標茶町
□なだれ注意報【発表】
20日にかけて注意
■弟子屈町
□なだれ注意報【発表】
20日にかけて注意
■鶴居村
□なだれ注意報【発表】
20日にかけて注意
■別海町
□なだれ注意報【発表】
20日にかけて注意
■中標津町
□なだれ注意報【発表】
20日にかけて注意
■標津町
□なだれ注意報【発表】
20日にかけて注意
■羅臼町
□なだれ注意報【発表】
20日にかけて注意