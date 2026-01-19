巨人ヘッドコーチなどを歴任した元木大介氏（54）が、自身のYouTube「元木大介チャンネル」を更新。視聴者の質問に答え、巨人でメンタル最強選手と課題を残す選手を明かした。

メンタルが強いと思った選手を聞かれ、元木氏は「やっぱり松井（秀喜）が強かった」と、現役時代の同僚を挙げた。

「アウトになろうが、もちろん（そのとき）悔しがるのは当たり前だけど、次の日には忘れて、その分バット振ってる」と振り返った。

自身のコーチ時代に見た現役の巨人選手では「丸（佳浩）だよね。丸は何しようが動じない。“何が悪いんですか？”とか“（誰でも）アウトになるでしょう”っていう考え」と説明し、常に堂々としていたと明かした。

逆にメンタルの持ちようがもったいない選手もいるという。

「名前を出したくないけど湯浅（大）は真面目過ぎちゃう。ひとつのミスに対して考えすぎて、自分を追い込んじゃう」と、今季9年目の内野手の改善点を挙げた。

能力は高いのだから「エラーしても“すいません”っていって（心では）お前もエラーしただろ？って気持ちでやってほしい」とふてぶてしさを求めた。