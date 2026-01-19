JR東日本は20日から強風や降雪が見込まれるため、県内の在来線について運休や遅れなどの可能性があるとしています。（19日午後4時6分現在）



◆特急いなほ

20日は、遅れや運休が発生する可能性。

（なお20日は、全列車が酒田～秋田駅間で区間運休）



◆羽越本線

20日（新発田～酒田駅間）は、早朝から夜にかけて遅れや運休が発生する可能性。



◆上越線

21日（長岡～水上駅間）、終日遅れや運休が発生する可能性。





◆磐越西線20日（津川～山都駅間）、早朝から夕方まで遅れや運休が発生する可能性。◆信越本線21日（長岡～柏崎駅間）、夕方から夜にかけて遅れや運休が発生する可能性。◆飯山線20日11時30分頃～13時30分頃まで（森宮野原～越後川口駅間）、除雪作業で運休。20日早朝～22日にかけて（戸狩野沢温泉～越後川口駅間）、列車の遅れや行先変更、運休が発生する可能性。◆只見線20日（会津川口～大白川駅間）、終日列車に遅れや運休が発生する場合があり。21日（小出～只見駅間）、終日遅れや運休が発生する可能性。いずれも代行輸送は行われません。