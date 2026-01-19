64歳になったコマネチ、白レオタード姿で「まるで現役の大学体操選手みたい！！！」　“白い妖精”は「今も変わらず素敵」

コマネチさんがインスタで軽やかな動きを披露した(C)Getty Images

元体操女王で「白い妖精」と呼ばれたナディア・コマネチさんが自身のインスタグラムを更新し、白いレオタードを着用しながら曲に合わせて軽やかに動く姿を公開している。

【動画】「あなたは永遠のレジェンド」コマネチの白レオタード姿をチェック

64歳になったコマネチさんは、1976年のモントリオール五輪で体操女子で史上初の10点満点を叩き出したレジェンドだ。

この投稿には「ナディア、あなたの動きにはいつも独特のしなやかさと、ハツラツとした爽やかさがある」「素晴らしい。本当に、なんてインスピレーションを与えてくれる存在なんでしょう。今も変わらず素敵。あなたは永遠のレジェンド」「これからもずっと、あなたが一番です…」「まるで現役の大学体操選手みたい！！！」「最高に美しいナディア！！相変わらず神々しくて、まさに女王！他の誰とも比べものにならない、唯一無二の存在です！！」と、ファンから絶賛の声が多く寄せられた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]