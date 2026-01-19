タレントの小島瑠璃子さんが、自身のInstagramを更新。

自身のお茶専門店について、綴りました。



【写真を見る】【 小島瑠璃子 】 「本日OPEN」 期間限定お茶専門店 「人生の転機に私を支えてくれたお茶。その奥深さと、ホッとする時間を五感すべてで楽しんでいただけるよう、準備万端です！」





小島瑠璃子さんは「ついに、本日OPENです！」「以前お知らせしていた、赤坂での期間限定お茶専門店。」「いよいよ今日から1月31日までの13日間、皆様をお迎えすることになりました。」と、投稿。



続けて「準備をしている間、お茶の香りに包まれながら 『ようやくこの空間を皆さんと共有できるんだ』とドキドキとワクワクが入り混じった気持ちになれました。」と、記しました。





そして「人生の転機に私を支えてくれたお茶。その奥深さと、ホッとする時間を五感すべてで楽しんでいただけるよう、準備万端です！」と、綴りました。



小島瑠璃子さんは「お食事とのペアリング」や「究極のお茶割り もスタンバイしています。（お酒好きの方はぜひこちらで乾杯しましょう笑）」と、投稿。



続けて「少しお腹を空かせて、 肩の力を抜いて 遊びにいらしてください 皆様にお会いできるのを楽しみにしています」と、ファンに向けて呼びかけています。



小島瑠璃子さんは、インスタグラムのストーリー機能で「満席のご予約を頂きありがとうございます」と、感謝を綴っています。





先日、小島瑠璃子さんは自身が手掛けるお茶の事業について「人生の大きな転機を迎え、心身ともにバランスを崩していた時、日常的に飲んでいた『お茶』に支えられました。湯呑にお茶を注ぎ、手を温めながらホッと一息つく時間。このときに自分を取り戻すことができたように思いました。これから一生かけて向き合える仕事を探す中で、もっとお茶について知りたいと思いました。そこで訪れたあるお茶農家さんでの体験は、想像を超えて魅力的なお茶の世界を教えてくれました。 私を救ってくれたこの奥深い世界に、今度は自分が関わりたい。そして、お茶に関するプロフェッショナルの方々から学んだお茶の魅力を、多くの方にお伝えしたい。

そんな思いからこの度、赤坂にて期間限定の店舗をオープンすることになりました。 」と、その思いを綴っていました。







